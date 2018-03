Erjavec: To je katastrofa za razvoj slovenskega gospodarstva #DrugiTir

V DeSUS in SD so po sodbi vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo izid referenduma o zakonu o drugem tiru, opozorili na pomen drugega tira za gospodarstvo. Kdo je odgovoren, pa bodo ocenili volivci. Opozicijske stranke so v odzivu poudarile, da so na sporno ravnanje vlade opozarjale že med kampanjo. Referendum bi morali po njihovem mnenju združiti s parlamentarnimi ali lokalnimi volitvami. Vlada bo o odločitvi vrhovnega sodišča danes razpravljala na izredni seji.

Erjavec je v odzivu na odločitev vrhovnega sodišča najprej opozoril, da stranka DeSUS ni sodelovala v referendumski kampanji. Po njihovem mnenju zakon o drugem tiru za izpeljavo investicije sploh ni bil potreben, zato ne ve, zakaj se je na tak način "sililo v ta projekt".

Odločitev sodišča je bila po njegovem mnenju pričakovana, saj je očitek, da je vlada zaradi sredstev za volilno kampanjo imela prednost, očitno prestal presojo sodišča. "To je katastrofa za razvoj slovenskega gospodarstva, saj je ravno ta del železniške proge ključen za nadaljnji razvoj logistike in transporta ter za nadaljnji razvoj Luke Koper," je pristavil Erjavec.

Presenečen je nad tem, da se je premier Miro Cerar, glede na to, da je profesor ustavnega prava in je bil dolgoletni svetovalec DZ, "ujel v to zanko". Največja odgovornost je po Erjavčevem mnenju na ministrstvu za infrastrukturo, ob čemer je spomnil, da je stranka DeSUS ministra Petra Gašperšiča na interpelaciji podprla pod pogojem, da bo projekt transparentno izpeljal.

Han: Drugi tir vendarle potrebujemo, a v tem mandatu je te zgodbe konec

Podobno je na vprašanje, ali bi kdo od pristojnih moral odgovarjati za takšen rezultat pri vsej zgodbi, odgovoril vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Dejal je, da bomo odgovor dobili na volitvah.

Po njegovih navedbah je treba odločitev sodišča spoštovati, dejstvo pa je, da "bomo imeli še en referendum in da vendarle drugi tir potrebujemo". "A v tem mandatu je te zgodbe konec," je v izjavi ocenil Han in dodal, da nam tudi "izdelava maket ne bo pomagala". V zadnjih dneh so namreč prišle na dan napake pri izbiri izdelovalca makete drugega tira.

Han je mnenja, da nam tudi izdelava maket ne bo pomagala. Foto: Matej Leskovšek

Opozicijske stranke poudarjajo, da so na sporno ravnanje vlade že opozarjale

V SDS so zapisali, da jih odločitev ne preseneča, na nepravilnosti glede financiranja kampanje pa da so opozarjali ves čas njenega trajanja. "Da je bilo financiranje s strani vlade nepošteno, je danes potrdilo tudi vrhovno sodišče, tako da nas odločitev o tem ne preseneča. Glede razpisa novega datuma za referendum pa se je treba vesti racionalno in združiti referendum z jesenskimi volitvami," je dejal poslanec SDS Ljubo Žnidar.

V NSi menijo, da je danes "dober dan za pravno državo, saj je sodišče prepoznalo kršitve zakona in ustrezno ukrepalo". Vlada projektu drugi tir po njihovih ocenah ni dorasla in se ga je lotila predvsem zaradi bližajočih se volitev. "Že začetek projekta s preplačano maketo je izredno slaba popotnica in če bo šlo tako naprej, se nam lahko zgodi novi Teš 6. Vlada in pristojni minister naj zdaj prevzameta odgovornost za storjene napake," so še zapisali v NSi.

Matej T. Vatovec je spomnil, da so v Levici že med kampanjo opozarjali, da vlada sistematično zavaja državljane. "Trditev vlade, da brez sodelovanja Madžarske Slovenija ne more zgraditi drugega tira, je bila očitna laž. Vlada si je sama skopala luknjo, v katero je danes padla," je dejal. Ključno vprašanje po njegovih besedah ostaja to, kako naprej. V Levici ostajajo zavezani načrtu B, torej gradnji drugega tira brez tujega kapitala.

V Stranki Alenke Bratušek so še vedno prepričani, da je referendum nepotreben in da bi morala vlada začeti graditi drugi tir z ali brez zakona. "Menimo, da država drugi tir nujno potrebuje in da ga lahko zgradi brez sodelovanja Madžarske," so sporočili. Odgovornost za to, da se tako pomembna investicije še vedno ni začela, je po njihovih ocenah v celoti na vladi. Ta je "na vso silo" želela projekt izpeljati, kot si je zamislila, pri tem pa ni poslušala opozoril opozicije, čeprav so bila tehtna, so prepričani.

Slovenske železnice kljub zapletom upajo na gradnjo

V Slovenskih železnicah so v odzivu na odločitev vrhovnega sodišča povedali, da gre za odločitev sodišča, ki jo je treba spoštovati. Upajo, da to ne pomeni konec projekta drugi tir.

Slovenske železnice še vedno upajo na gradnjo. Foto: Srdjan Cvjetović

Zakon o drugem tiru še naprej ne velja

Vrhovno sodišče je danes po opravljeni javni obravnavi o veljavnosti referenduma o zakonu o drugem tiru ugodilo pritožbi pobudnika referenduma Vilija Kovačiča in razveljavilo rezultate referenduma o uveljavitvi zakona o drugem tiru Divača-Koper iz lanskega septembra. Postopek bo treba ponoviti, zakon o drugem tiru pa tako še naprej ne velja.

Sodišče je po besedah sodnika poročevalca Erika Kerševana sledilo oceni ustavnega sodišča, da sta zakon o referendumu in ljudski iniciativi ter del zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z ustavo, zato se je osredotočilo na vprašanje, ali bi posledice lahko vplivale na izid glasovanja na referendumu.

Med drugim so presodili, da je vlada s 97 tisoč evri proračunskih sredstev financirala nedopustno referendumsko kampanjo, saj so v "njej poudarjali le pozitivne posledice uveljavitve zakona o drugem tiru in negativne, ki bi izvirale iz zavrnitve zakona, ne pa tudi morebitnih tveganj, ki jih prinaša uveljavitev".