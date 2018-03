Direkcija: Pri izbiri izdelovalca makete drugega tira se je zgodila napaka

Zaradi zapleta prvi mož direkcije za infrastrukturo Damir Topolko ne namerava odstopiti. Foto: Urad vlade za komuniciranje

V oddaji Planet Danes na Planet TV so že včeraj poročali, da je država za deset kvadratnih metrov velik kovinski zabojnik, v katerem je na ogled pomanjšani projekt drugi tir, plačala več kot 133 tisoč evrov, vendar ob tem naredila napako pri točkovanju o višini ponudbe.

Ponudbi za maketo sta poslali podjetji RPS in Art Rebel 9, prvo je ponudilo ceno 60.851 evrov, drugo 133.590 evrov. Če bi se komisija držala navodil iz razpisne dokumentacije, bi moral izdelavo makete gladko dobiti cenejši ponudnik, na koncu podeljene točke pa se po pisanju medijev ne ujemajo, pa čeprav naj bi Art Rebel 9 ponudil po kakovosti boljšo rešitev.

"Kot je bilo razbrano iz odločitve, ki je bila septembra lani objavljena na portalu javnih naročil, se je očitno zgodila napaka pri oddaji javnega naročila," je potrdil Topolko. Poudaril je, da so na direkciji lani izvedli 360 naročil, in dodal, da gre za velik obseg.

Pristojna komisija uporabila napačne formule

Za vsako javno naročilo se imenuje komisija, ki v skladu s poslovnikom deluje neodvisno, je postopek pojasnil prvi mož direkcije.

"Tričlanska komisija pripravi poročilo o oddaji javnega naročila in na podlagi tega služba za javna naročila pripravi odločitev. To odločitev v nadaljevanju pregledata še dve osebi, ki sta odgovorni za javna naročila na direkciji, in parafirata odločitev. Šele takšno odločitev prejmem v podpis," je poudaril.

"Komisija je uporabila program excel oziroma predlogo, ki se uporablja za ocenjevanje ponudb. V tej predlogi niso bile ustrezno korigirane formule, ki zadevajo to javno naročilo, tako se je zgodil napačni izračun," je dejal.

Nosilca javnega naročila bodo zamenjali

Izvajalca del so na direkciji izbrali na podlagi dveh kriterijev, in sicer cene ter kakovosti. Zadnjo točkujejo na podlagi šestih kriterijev. V tem delu je očitno odpovedal nadzor, kar je po Topolkovih besedah pokazala tudi interna revizija postopka.

"Na podlagi revizije bomo sprejeli določene ukrepe. Prvi je ta, da bo nosilec javnega naročila oziroma skrbnik te pogodbe zamenjan, v nadaljevanju pa bomo proučili tudi odgovornost posameznih udeležencev v tem projektu," je dejal Topolko in zavrnil, da bi odgovornost nosil sam.

Evropska sredstva naj ne bi bila izgubljena

Kot je ponovil, je notranja revizija, ki so jo izvedli na infrastrukturnem ministrstvu pokazala, da se je zgodila napaka v predlogi. Glede na napačen izračun pogodba tudi ne bo sofinancirana z evropskimi sredstvi, a ta sredstva niso izgubljena, saj se lahko porabijo pri drugem projektu.

Pogodba z izbranim pobudnikom je bila sicer že realizirana v delu izvedbe, ni pa še bila plačana, je še dejal direktor direkcije za infrastrukturo. Pri tem je še enkrat ponovil, da na direkciji preučujejo pravne posledice, ki so s tem nastale.