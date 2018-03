Drugi tir: kaj mora zdaj narediti vlada?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Referendum iz septembra lani o drugem tiru je razveljavljen in ga bodo ponovili, je odločilo vrhovno sodišče.

"Vrhovno sodišče je s to odločitvijo postavilo nove standarde, kaj se šteje za pošteno glasovanje, in da se pri nepoštenem glasovanju postopek ponovi," je sodbo komentiral pravnik Jurij Toplak, ki je pričal na strani pobudnika pritožbe Vilija Kovačiča.

Odločitev vpliva na ta določen referendum in na morebitne v prihodnosti.

Vlada ima več možnosti

"Možnosti je več, vendar mora biti odločitev uravnotežena," o možnih scenarijih glede kampanje za refenredum pravi pravnik Jurij Toplak. Foto: STA Kdaj bo Državna volilna komisija razpisala datum novega referenduma, še ni znano, prav tako pa tudi ne, kako se bo odločila vlada o sodelovanju v kampanji za referendum.

"Lahko se odloči in nobeni strani (tistim, ki zagovarjajo drugi tir in tistim, ki so proti njemu) ne da nič sredstev, lahko da obema enako veliko sredstev, lahko jima nameni enake možnosti oglasnega prostora ali pa, če izda brošuro, mora obema stranema nameniti enako število strani za predstavitev argumentov. Možnosti je več, vendar mora biti odločitev uravnotežena," meni Toplak.

Po njegovem mnenju se bo vlada o tej temi odločala v prihodnjih dveh tednih.

Datum referenduma in lokalnih volitev razpisujeta različni osebi

Ima pa DVK od prejema sodbe dva dni časa, da razpiše nov datum referendumoma. Kovačičeva ideja je, da bi bil referendum združen z jesenskimi lokalnimi volitvami, kar se lahko zgodi, če bosta DVK in predsednik države Borut Pahor izbrala isti datum.

"Datum referenduma razpise DVK, datum lokalni volitev pa določi predsednik države. Gre za odločitvi dveh različnih ljudi, lahko pa se oba odločita za isti dan," je pojasnil Toplak.

