Sporno maketo morajo umakniti #DrugiTir

Direkcija za infrastrukturo je danes izvajalca obvestila, naj umakne maketo drugega tira in prekine vse aktivnosti v zvezi z njo. Tako naj ostane, dokler agencija za varstvo konkurence ne bo preverila, ali so bile aktivnosti obeh ponudnikov pri javnem naročilu skladne s predpisi.

"Direkcija za infrastrukturo je danes obvestila agencijo za varstvo konkurence (AVK), naj preveri, ali so bila ravnanja obeh ponudnikov pri javnem naročilu za izdelavo makete skladna s predpisi. Do ugotovitev AVK bo danes od izvajalca zahtevano, da umakne maketo in prekine vse aktivnosti v zvezi z njo," so sporočili z direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Izbran dražji ponudnik zaradi napake v Excelu

V oddaji Planet Danes na Planet TV so pred dnevi poročali, da je država za deset kvadratnih metrov velik kovinski zabojnik, v katerem je na ogled pomanjšani projekt drugi tir, plačala več kot 133 tisoč evrov, vendar ob tem naredila napako pri točkovanju o višini ponudbe.

Foto: STA Ponudbi za maketo sta poslali podjetji RPS in Art Rebel 9, prvo je ponudilo ceno 60.851 evrov, drugo 133.590 evrov. Če bi se komisija držala navodil iz razpisne dokumentacije, bi moral izdelavo makete gladko dobiti cenejši ponudnik, na koncu podeljene točke pa se po pisanju medijev ne ujemajo, čeprav naj bi Art Rebel 9 ponudil po kakovosti boljšo rešitev.

"Kot je bilo razbrano iz odločitve, ki je bila septembra lani objavljena na portalu javnih naročil, se je očitno zgodila napaka pri oddaji javnega naročila," je povedal prvi mož direkcije za infrastrukturo Damir Topolko.

Čeprav se je kasneje pokazalo, da bi moral biti izbran cenejši ponudnik RPS, je to podjetje vseeno dobilo del naročila pri izdelavi maketi izbranega podjetja Art Rebel 9.