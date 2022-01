Vrabec ni več direktor Pro Plusa

Pavel Vrabec se po 26 letih vodenja Pro Plusa poslavlja z mesta generalnega direktorja, na katerem ga bo s 1. februarjem zamenjal Branko Čakarmiš. Vrabec bo imenovan na mesto predsednika slovenskih poslovnih operacij (Chairman of Slovenian operations), so še sporočili iz medijske hiše.

Pavel Vrabec bo svetoval vodstveni ekipi Pro Plusa, zagotovil kontinuiteto ob prenosu nasledstva, sodeloval pri izvajanju kritično pomembnih projektov in zagotavljal svetovanje v okviru skupine CME.

"Zelo sem ponosen na organizacijo, ki sem jo pomagal oblikovati, in veselim se sodelovanja z vodstveno ekipo, ki bo še naprej gradila dolgoročno vodilen položaj družbe Pro Plus. Še posebej sem vesel, da je bil Branko izbran za novega generalnega direktorja Pro Plusa. To je najboljša izbira za organizacijo in ima mojo popolno podporo. Navdušen sem nad priložnostjo, da svoje izkušnje še naprej delim tako s Pro Plusom kot tudi s skupino CME," je povedal Vrabec.

"Zapolniti moram velike čevlje"

Branko Čakarmiš novo vlogo prevzema v obdobju vzdržnega poslovanja in odličnih rezultatov podjetja. Edini namen te spremembe je zagotoviti dolgoročno vodstveno ekipo, ki bo še prihodnjih 5–10 let vodila preobrazbo in vizijo prihodnosti Pro Plusa, so še zapisali v izjavi za medije.

"V čast mi je, da sem izbran za naslednika Pavleta Vrabca, ki je zadnjih 12 let briljantno vodil Pro Plus, zapolniti moram velike čevlje. Pripravljen sem prevzeti bolj strateško vlogo in slediti našemu glavnemu cilju: digitalni preobrazbi in produkciji lokalnih vsebin. Pro Plus ima najboljšo vodstveno ekipo v Sloveniji, verjamem, da bo naše nadaljnje predano timsko delo zagotovilo svetlo prihodnost podjetja. Navdušen sem nad tem novim izzivom," pa je dejal Čakarmiš.

Čakarmiš je eden največjih poznavalcev medijskega prostora pri nas, ima več kot 20 leti izkušenj na televizijskem področju, zadnjih 13 let kot programski direktor slovenske medijske hiše Pro Plus. Branko Čakarmiš je odigral ključno vlogo pri dozdajšnji digitalni preobrazbi podjetja, uspehu prvega slovenskega videa na zahtevo VOYO in drugih digitalnih storitev Pro Plus ter pri oblikovanju programske ponudbe, s katero je ohranil in utrdil mesto najbolj gledanih in občudovanih televizijskih programov v Sloveniji, so še sporočili iz Pro Plus. Foto: Pro Plus

Čakarmiš je programski direktor v Pro Plusu prvič postal leta 1995, kmalu po diplomi na Univerzi v Ljubljani leta 1993. Aprila 2003 je zapustil Pro Plus in prevzel položaje na Novi TV, ASPN in HBO, preden se je junija 2007 vrnil v vodilno medijsko hišo v Sloveniji.