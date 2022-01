Zakaj se N1 umika iz razvida medijev?

Neuradno smo izvedeli, da je medij N1 Slovenija podal vlogo za umik iz razvida medijev. Informacijo smo preverili na ministrstvu za kulturo in pri omenjenem mediju. Slednji so sporočili, da se bo medij registriral pri izbrani evropski jurisdikciji, kot je to urejeno v primeru drugih medijev N1 znotraj skupine.

Na ministrstvu za kulturo so bili sicer skopi z odgovorom, potrdili so le, da so prejeli vlogo za določene spremembe v razvidu, vendar o podrobnostih do zaključka postopka ne morejo govoriti.

Zakon o medijih določa, da mora izdajatelj pred začetkom izvajanja dejavnosti razširjanja programskih vsebin zaradi vpisa v razvid medijev medij priglasiti pri pristojnem ministrstvu, torej ministrstvu za kulturo. V razvid medijev pa so na podlagi obvezne priglasitve vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo pogoje, ki jih določa omenjeni zakon.

Gre za uskladitev znotraj skupine

Obrnili smo se tudi na N1 Slovenija. Urednica in direktorica Katja Šeruga je v odgovoru zapisala naslednje: "Po uspešnem lansiranju spletnega portala n1info.si pred dobrega pol leta, se bo N1 Slovenija zdaj uskladil še z ustrojem največje medijske skupine v jugovzhodni Evropi − United Media, ki pri svojem delovanju dosledno zasleduje načela uredniške in regulatorne neodvisnosti, zato je bil naš naslednji korak registracija pri izbrani evropski jurisdikciji, kot je to urejeno tudi v primeru drugih medijev N1 znotraj skupine."

Kot je še zapisala, se za zaposlene in slovensko javnost s tem nič ne spreminja.

Seznam medijev, vpisanih v razvid medijev, si lahko ogledate tukaj.