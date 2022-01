Takšne so plače zaposlenih na nacionalki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najvišje plače zaposlenih na RTV Slovenija se gibljejo okoli 4.500 evrov bruto. Z nacionalke so nam posredovali podatke o 50 najvišjih izplačanih bruto plačah za mesec september, oktober in november za preteklo leto, z vsemi dodatki, razen z dodatkom za delovno dobo, saj gre, kot so zapisali, za osebni podatek. Takšno navajanje podatkov je nenavadno, celo zavajajoče. Dodatek za delovno dobo v večini primerov znaša 0,5 odstotka od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe, kar pomeni, da lahko prihaja do precejšnjih razlik in je recimo bruto plača zaposlenega z 20 letno delovno dobo precej višja od podatkov razvidnih v tabeli.

Gre za prekrivanje podatkov, ki so v javnem interesu. RTVS smo zaprosili za dodatna pojasnila, med drugim tudi za podatke o višini osnovne plače in fiksnih dodatkov, ki jih prejemajo zaposleni. Odgovor še čakamo, podatke bomo objavili, ko jih prejmemo v uredništvo.

Najvišjo plačo na nacionalki je novembra prejela odgovorna urednica razvedrilnega programa Vanja Vardjan, in sicer je ta znašala 4.624 bruto. Sledi ji odgovorni urednik radijskega programa za tujo javnost Darko Pukl s 4.605 evrov. Na tretjem mestu je pristal Robert Apollonio, odgovorni urednik televizijskega programa za italijansko narodno skupino. Novembra je prejel 4.559 evrov bruto plače. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough RTVS se je s 4.463 evri bruto plače znašel na petem mestu.

Bruto plača polovice zaposlenih na RTVS dvakrat višja od povprečne slovenske plače

Več kot štiri tisoč evrov bruto plače je novembra prejelo 26 zaposlenih na RTVS. Bruto plača polovice zaposlenih na nacionalki je dvakrat višja od povprečne slovenske bruto plače, ki je oktobra znašala 1.886 evra.

V povprečju je bruto novembrska plača znašala dobre štiri tisočake. Na 36 mestu se je s 3.960 evri znašla novinarka in voditeljica Tarče Erika Žnidaršič, Igor E. Bergant je novembra prejel 3.817 bruto plače.

Na dnu lestvice 50 najbolj plačanih so se znašli novinar in voditelj Jožef Možina (3.793 evra bruto), urednica uredništva Simona Moličnik (3.755), urednik osrednjih oddaj Izidor Grošelj (3.678) in voditelj osrednjih oddaj Flavio Dessardo (3.645).

Spodaj objavljamo podatke 50 najbolje plačanih zaposlenih na nacionalki za mesec november. Posredovali so nam podatke o bruto plačah z vsemi dodatki, ki jih prejmejo zaposleni, razen z dodatkom za delovno dobo. Dodatek za delovno dobo v večini primerov znaša 0,5 odstotka od osnovne plače za vsako dopolnjeno leto delovne dobe, kar pomeni, da se višina plače posameznika v resnici razlikuje od tiste, ki so jo navedli in je glede na delovno dobo višja.

Tukaj si lahko preberete, koliko zaslužijo slovenski politiki.