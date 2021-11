Erika Žnidaršič pojasnila, zakaj se je s Kaduncem poravnala za devet tisoč evrov

Tik pred svojim odhodom z mesta generalnega direktorja RTVS je Igor Kadunc z redno zaposleno novinarko in voditeljico oddaje Tarča Eriko Žnidaršič sklenil poravnavo v višini devet tisoč evrov. Pri glavnih akterjih Kaduncu, Žnidaršičevi in RTVS smo preverili, kaj je razlog za zunajsodno poravnavo in kdo jo je predlagal.

Žnidaršičeva nam je v odgovoru pojasnila, da že od leta 2017 opozarja na kršitve pri višini plače, ki jo prejema kot voditeljica Tarče. Za poravnavo so se dogovorili šele po pozivu pred tožbo. Njen odgovor spodaj objavljamo v celoti.

Kot voditeljica ene izmed najzahtevnejših oddaj na slovenskih televizijah sem bila ob prihodu v Tarčo uvrščena v 41. plačni razred, ki trenutno znaša 1.365 evrov neto, kar je bilo šest plačnih razredov manj od novinarja v Tarči; 47. plačni razred oziroma trenutno 1.689 evrov neto. Odpravo kršitev sem zahtevala že leta 2017, a je prejšnje vodstvo kljub večkratnim pozivom zadevo uredilo šele naslednje leto. Razlika je poravnava, ki jo omenjate, in je bila prav tako urejena šele po pozivu pred tožbo. Naj še omenim, da plačni razred, v katerega sem trenutno uvrščena, ali višjega prejema tudi kar nekaj kolegov na RTV, ki niti približno ne opravljajo tako zahtevnega dela, obenem pa so mnogi drugi kolegi novinarji, ki veliko in dobro delajo, podplačani. Plačna uravnilovka javnega sektorja je ena od ključnih zavor razvoja naše države, a se je nobena vlada do zdaj ni lotila.

Novi direktor STA Kadunc je v odgovoru na naše vprašanje zapisal, naj se za to obrnemo na RTVS. Njihov odgovor še čakamo, objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo.

Sodišča zadnja leta presojajo več sporov, ki so jih zaposleni sprožali na sodiščih o razvrstitvah v plačne razrede. Ko gre za poravnave pa je javno najbolj odmevala poravnava Kadunca z Nataše Pirc Musar za odškodnino zaradi odprave sklepa o imenovanju Pirc Musarjeve za generalno direktorico RTV Slovenija. Pirc Musarjeva je dobila 70 tisoč evrov v dveh obrokih.