Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) je za vršilko dolžnosti direktorice agencije imenoval Barbaro Štrukelj. Agencijo bo vodila od sredine maja do sredine julija, torej v obdobju od odhoda sedanjega direktorja Igorja Kadunca do prihoda nedavno imenovane nove direktorice s polnim mandatom Mojce Prelesnik.

Menjava na čelu STA se dogaja, ker se je Igor Kadunc iz osebnih razlogov odločil za odstop. S funkcije se predčasno poslavlja sredi maja. Nadzorni svet je za njegovo naslednico izbral Mojco Prelesnik, ki pa bo petletni mandat nastopila šele 18. julija 2024, potem ko ji poteče aktualni mandat na funkciji informacijske pooblaščenke.

Nadzorni svet je zato za vodenje agencije za vmesno obdobje od sredine maja do sredine julija imenoval v. d. direktorice. To nalogo bo opravljala Barbara Štrukelj, dolgoletna nekdanja odgovorna urednica STA in trenutno namestnica odgovornega urednika STA. Po koncu opravljanja nalog v. d. direktorice se bo vrnila na mesto namestnice odgovornega urednika.