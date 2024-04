Nova direktorica STA je Mojca Prelesnik

Do menjave na čelu STA prihaja, ker je zdajšnji direktor Igor Kadunc podal odstopno izjavo. S funkcije se predčasno poslavlja sredi maja. Za vodenje STA od sredine maja do prihoda nove direktorice bo nadzorni svet v kratkem imenoval vršilca oziroma vršilko dolžnosti direktorja. Mandat nove direktorice bo trajal pet let.

Mojci Prelesnik sredi julija letos sicer poteče drugi petletni mandat na funkciji informacijske pooblaščenke. Pred tem je bila med drugim namestnica informacijske pooblaščenke in generalna sekretarka DZ, je razvidno iz biografije, objavljene na spletni strani informacijske pooblaščenke.

Kadunc se je za predčasni odhod odločil iz osebnih razlogov

Zdajšnji direktor Kadunc se je za predčasni odhod odločil iz osebnih razlogov, zadnji dan njegovega dela na STA bo predvidoma 13. maj. "Ni ozadja, ni nezadovoljstva z mojim delom, ampak le čisto osebna odločitev, da tretjič izkoristim možnost, da lahko kot upokojenec delam, kar me veseli," je ob napovedi svojega odstopa pojasnil Kadunc.

Med pomembnejšimi projekti, ki so pred STA v bližnji prihodnosti, je izpostavil sklepno fazo revizije računskega sodišča in pripravo predloga sprememb zakona o STA, ki nastaja na ministrstvu za kulturo.

Kadunc, sicer med drugim nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija, je na čelo STA kot edini prijavljeni na razpisu prišel 31. oktobra 2021, najprej kot vršilec dolžnosti direktorja, s 1. januarjem 2022 pa je dobil poln petletni mandat.

Nasledil je dolgoletnega direktorja STA Bojana Veselinoviča, ki je konec septembra 2021 odstopil po skoraj enoletni ustavitvi financiranja javne službe STA v času vlade Janeza Janše ter neuspešnih pogajanjih s tedanjim direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo o vnovični vzpostavitvi financiranja.