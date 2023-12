Direktorica urada vlade za komuniciranje (Ukom) Petra Bezjak Cirman in direktor Slovenske tiskovne agencije (STA) Igor Kadunc sta danes podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA v letu 2024. Oba sta ob podpisu poudarila pomen, ki ga ima STA pri obveščanju javnosti, so navedli na Ukomu. Predstavniki zaposlenih STA so v odzivu na podpis pogodbe o opravljanju javne službe agencije za prihodnje leto navedli, da pogodba prinaša nov premik k zagotovitvi zadostnih sredstev za normalno izvajanje nalog STA pri opravljanju javne službe. Z oken agencije so odstranili napis STAnje = resno in ga predali Društvu novinarjev Slovenije.

Vlada je pogodbo v imenu ustanovitelja potrdila na seji v četrtek. Vrednost pogodbe je v primerjavi z letošnjim letom višja za 125 tisoč evrov oziroma 5,5 odstotka in znaša 2.397.000 evrov.

STA je izjemno pomemben medij

Direktorica Ukoma Petra Bezjak Cirman je ob današnjem podpisu poudarila, da je STA izjemno pomemben javni medij v Sloveniji, zaradi katerega so informacije o najpomembnejših dogodkih doma in po svetu dostopne vsem prebivalkam in prebivalcem. Dodala je, da si bo vlada še naprej prizadevala za svobodo medijev in njihovo neodvisno delovanje, so njene besede povzeli na Ukomu.

Direktor STA Igor Kadunc se je ob podpisu pogodbe zahvalil vsem, ki so bili vključeni v proces odobritve nekoliko višjega zneska, kot je bil na voljo STA za leto 2023. "Zavedamo se, da to v časih, ko se vlada sooča s povečanimi pričakovanji na vseh straneh, pomeni veliko," je dejal. Odobreni znesek po njegovih besedah za STA pomeni možnost in hkrati obvezo, da nadaljuje kakovostno delo.

Podpis pogodbe med STA in uradom vlade za komuniciranje o financiranju Slovenske tiskovne agencije za leto 2024. Na fotografiji: direktorica urada vlade za komuniciranje Petra Bezjak Cirman in direktor STA Igor Kadunc. Foto: STA

Kot je dodal, se na agenciji zavedajo pomena, ki ga ima izčrpno in korektno obveščanje javnosti. To je po njegovih navedbah tudi obveza agencije do naročnikov, ki ji omogočajo pridobivanje dodatnih prihodkov, so zapisali v sporočilu za javnost po podpisu.

Ob tem so na agenciji po Kadunčevih besedah dejavni pri pridobivanju sredstev s sodelovanjem v različnih evropskih in domačih projektih, ki jim omogočajo, da sledijo novostim, med drugim na področju umetne inteligence in sodobnih tehnologij.

STA v skladu z zakonom o STA opravlja javno službo obveščanja javnosti, za katero je upravičena do sredstev iz državnega proračuna. Ta sredstva sicer predstavljajo približno polovico vseh prihodkov agencije, drugo polovico agencija ustvari s tržno dejavnostjo, pretežno od naročnin medijev.

Odziv predstavnikov zaposlenih

Z oken agencije so odstranili napis STAnje = resno in ga predali Društvu novinarjev Slovenije.

Predstavniki organov zaposlenih so danes tako umaknili napis STAnje = resno z oken prostorov agencije na Tivolski cesti 48 v Ljubljani. Izobesili so ga leta 2021, potem ko je takratna vlada ustavila financiranje STA in se je agencija znašla pred finančnim zlomom.

Novinarji STA so odstranili STAnje = resno. Foto: STA

Napis so simbolno predali Društvu novinarjev Slovenije v zahvalo za vso pomoč v donacijski kampanji Za obSTAnek, hkrati so s tem opozorili, da je stanje v medijih še vedno resno. Zaradi tega z upanjem na ustreznejšo ureditev in izboljšave spremljajo tudi pripravo predloga novega zakona o medijih. Osnutek zakona je v javni razpravi do konca januarja 2024.

Pričakovanja novinarjev STA

Obenem ponavljajo, da pričakujejo, da bo vlada v letu 2024 dejansko izpeljala ustrezno nadgradnjo zakona o STA. Z njo mora biti katerikoli vladi onemogočeno z arbitrarnimi odločitvami posegati v uredniško avtonomijo STA ter ogrožati zadostno in razvojno usmerjeno financiranje javne službe, so v odzivu zapisali predstavniki zaposlenih STA, tako uredniški kolegij, svet delavcev, sindikat novinarjev in zastopstvo uredništva.

Društvo novinarjev Slovenije je izrazilo veselje, da so novinarji na STA lahko sneli omenjeni napis z oken. Hkrati se zavedajo, da zaradi razmer v medijih ni veliko razlogov za veselje, je za STA dejal predsednik društva Gašper Andrinek, ki je prevzel napis. Opozoril je, da bi morala imeti večina medijev glede na razmere napis o resnosti stanja na fasadah stavb, kjer delajo.

Zlasti je imel v mislih mariborski časnik Večer, ki se v teh dneh seli v prostore podjetja v lasti mariborskega župana Saše Arsenoviča. Prav tako bi moral takšen napis po njegovi oceni viseti na stavbi Radiotelevizije Slovenija.