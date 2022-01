Za zaprtimi vrati o predlogu SDS, da bi DVK v času volitev delala bolj javno

Nekaj ur po tem pogovoru in protestu zaradi skrivanja pred javnostjo, je državna volilna komisija vse medije le obvestila o jutrišnjem posvetu in jih tudi povabila na sejo DVK, ki bo o enakih dilemah prihodnji teden na Brdu pri Kranju. Razlog za jutrišnji delovni posvet je predlog Draga Zadergala (SDS), kako bi javnosti zagotovili več informacij o delu na dan volitev. Zadergal je predlagal, da bi na dan volitev javno objavili zapisnike z vseh volišč.

Vučko s pomisleki, predlaga pa ...

O tem predlogu ima služba DVK, ki jo vodi Dušan Vučko, več pomislekov. Predlagali so, da bi namesto objav vseh zapisnikov z volišč zagotovili sprotno prikazovanje rezultata volitev na vseh rednih voliščih, od volilnih komisij pa bi zahtevali tudi dodatna preverjanja, ali se objavljeni podatki skladajo z zapisniki. Nadgradnja, ob kateri bi bili ob rezultatih na ravni enot in okrajev takoj dostopni še podatki o razpletu volitev po voliščih, bi stala 85 tisoč evrov, je svoj predlog ocenila služba DVK.

Celotna državna volilna komisija pa se namerava jutri za zaprtimi vrati pogovarjati tudi o tem, kako zagotoviti možnost glasovanja volivcem, ki bodo aprila morda v izolaciji ali karanteni, in o izvajanju predčasnih volitev v Ljubljani, kjer so ukinili večino predčasnih volišč po okrajih.

Vabilo na ta posvet za zaprtimi vrati, ki so ga dobili le člani komisije, kako bolj javno delati, je takšno:

O Zadergalovem predlogu, da bi na dan volitev na voliščih in na spletu objavili zapisnike volilnih odborov, je služba državne volilne komisije v odgovoru zapisala, da primerjava z ureditvijo v Avstriji, Belgiji, Češki, Litvi, Luksemburgu in na Hrvaškem kaže, da tega v nobeni od teh držav ne poznajo. Večina držav, kjer imajo ustrezne informacijske sisteme, pa na dan glasovanja objavi izide volitev tudi na ravni volišč, so dodali. Popravek v to smer pa Vučko tudi predlaga. Prednost Zadergalovega predloga objave zapisnikov z vseh volišč je, je ocenila služba, ki jo vodi Vučko, to, da zagotavlja večjo transparentnost in bolj učinkovito pravno varstvo, hkrati pa bi pomenil spremembo postopkov pred volitvami, dodatno obremenitev tajnikov, obdelati bi bilo treba veliko količino podatkov, za kar bi potrebovali dodatne kadre in informacijsko podporo, povišali bi se stroški, težave bi bile z varovanjem osebnih podatkov in ni povsem jasno, ali bi bilo vse na dan volitev sploh mogoče izvesti.

V Ljubljani predčasne volitve še naprej le na Gospodarskem razstavišču?

Na zaprtem posvetu jutri in bolj javni seji prihodnji teden na Brdu pri Kranju, bo državna volilna komisija razpravljala in odločala še o primernosti rešitve, da bi predčasne volitve za štirinajst ljubljanskih okrajev še naprej izvajali le na Gospodarskem razstavišču. Na referendumu o vodah, ob katerem so se za to že odločili, so bile težave z zagotavljanjem reda, ker so aktivisti propagandne dejavnosti izvajali tudi na območju, kjer so se izvajale volitve. Pa tudi sicer je bilo nekaj težav z zagotavljanjem reda in varnosti ter pritožbami volivcev z obrobja, da se morajo voziti daleč v središče mesta. Na prejšnjih volitvah so bila predčasna volišča v Ljubljani v vsakem od okrajev, a so jih ukinili. Drugod, na primer tudi v Mariboru, pa še obstajajo.

