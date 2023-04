Voznik ponoči trčil v konja, ki je v nesreči poginil

Nesreča se je na cesti v Svetem Boštjanu zgodila ob 0.48.

Na terenu so pomagali gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Radlje ob Dravi, ki so so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator avtomobila, nevtralizirali razlite motorne tekočine in vozilo odstranili s ceste.

Poškodovanega voznika so v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec prepeljali reševalci Nujne medicinske pomoči.

Poginulega konja je odpeljala veterinarsko higienska služba.