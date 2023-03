V Pulju strmoglavilo Pipistrelovo letalo, dve osebi umrli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Letalo je imelo nemške oznake, zato domnevajo, da je šlo za nemška državljana. Na kraj nesreče so napotili ekipe nujne medicinske pomoči in gasilce.

Do nadaljnjega so odpovedani vsi poleti, so še sporočili s puljskega letališča.

Šlo naj bi za Pipistrelovo letalo Virus

Šlo naj bi za letalo Virus slovenskega proizvajalca ultralahkih letal Pipistrel, ki je svetovno slavo pridobil s proizvodnjo ultralahkih letal na električni pogon, poroča Dnevnik.hr.

Pipistrelovo letalo Virus je enomotorno dvosedežno lahko letalo. Predstavljeno je bilo leta 1999 in temelji na zasnovi Pipistrelovega letala Sinus. Izdelan je bil v številnih različicah z različnimi motorji, razponi kril in konfiguracijami podvozja. Lahko je opremljeno tudi s celotnim padalskim sistemom za reševanje v sili.