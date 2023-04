Huda nesreča v Laškem: tovornjak zbil in povozil pešca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti so v ponedeljek obravnavali hudo prometno nesrečo, ko je voznik tovornega vozila med vzvratno vožnjo zbil in povozil pešca. Ta se je hudo poškodoval, zato so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.