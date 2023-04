Ena najhujših prometnih nesreč v Nemčiji zahtevala sedem življenj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po navedbah policije je bila cesta po eni najhujših prometnih nesreč v Nemčiji v zadnjem času zaprta vso noč, danes pa so v zvezi z nesrečo uvedli preiskavo. Foto: Reuters

V osrednjem delu Nemčije se je v soboto zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo sedem ljudi. Še trije ljudje so poškodovani, med njimi je eden v smrtni nevarnosti. Oblasti so o nesreči, v kateri so trčili trije avtomobili, danes uvedle preiskavo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.