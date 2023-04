Porsche žaluje: smrt Nemca, ki je imel dve pomembni ideji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Harald Wagner je pri Porscheju delal od leta 1954 do 1988, ko se je upokojil. Foto: Porsche

V starosti 99 let je umrl Harald Wagner, prodajni specialist pri Porscheju, ki je utemeljil prevzem avtomobilov v tovarni in se domislil tudi imena izvedbe targa.

Harald Wagner morda ne sodi med najbolj znane Porschejeve menedžerje v zadnjega pol stoletja, njegov vpliv na rast nemške športne znamke pa je bil nedvomno zelo velik. S svojimi prodajnimi idejami je pomagal graditi znamko in avtomobile, ki jih je začutil že kot najstnik. Pri 13 letih ga je prek Grossglocknerja s prototipom volkswagen beetla peljal nihče drug kot Ferdinand Porsche. Po drugi svetovni vojni se je lotil prodaje avtomobilov in se leta 1954 prvič zaposlil pri Porscheju. V le dveh mesecih je napredoval do vodje prodaje za celotno Nemčijo.

Neposreden prevzem in ime targa

Za uspeh Porscheja sta ključni dve Wagnerjevi ideji. Najprej prevzem avtomobilov neposredno v tovarni v Zuffenhasnu, kar je bilo veliko doživetje za petične kupce njihovih avtomobilov. V šestdesetih letih, ko je Porsche kabrioletom dodal varnostni del okrog glav potnikov, si je za to izvedbo domislil ime targa. Ta je pozneje postal sinonim podobnih avtomobilskih rešitev.

Primer prevzema naročenega porscheja 911 neposredno v tovarni. Foto: Porsche

Izvedbe targa so še danes nepogrešljiv del porscheja 911. Foto: Porsche