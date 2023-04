Nove podrobnosti tragedije: dijak v Pragi poskušal izvesti trik

"Policisti so po navedbah očividcev ugotovili, da je šlo za nesrečo. Mladenič je preskočil ograjo na balkonu ob gostinskem lokalu v petem nadstropju in najverjetneje želel izvesti parkur trik. Gre za spretnost premagovanja določenih ovir. Na žalost je med tem skokom omahnil v globino," je po poročanju Index.hr povedala hrvaška veleposlanica na Češkem Ljiljana Pancirov.

Preiskava tragične smrti 17-letnega dijaka poreške gimnazije, ki je umrl na maturantskem izletu v Pragi, se nadaljuje. O dogajanju v noči na soboto v 5. nadstropju nočnega kluba v središču Prage je objavljeno uradno poročilo, družinam, učencem in učiteljem pa zagotavljajo psihološko podporo.

Obdukcija bo končana zelo kmalu, dodaja Pancirova, saj gre za nesrečen primer, jutri bo mogoče organizirati prevoz mladeničevega trupla na Hrvaško.

Poskrbljeno je za psihološko pomoč

Dijakom in učiteljem je zagotovljena psihološka pomoč, vključeni so krizni tim, strokovnjaki in psihologi. Najprej so bili pomoči deležni učenci, ki so bili priča tragediji, nato še preostali učenci razreda, ki ga je učenec obiskoval. Organizirali so tudi posebne roditeljske sestanke.

"Morda bi morali takšna potovanja v prihodnje ukiniti"

Župan Poreča Loris Peršurić je sporočil, da krizni štab za tovrstne primere v Istrski županiji organizira psihološko pomočjo, ki jo bodo po njegovih besedah ​​potrebovali vsi.

"Zelo težko je reči, kaj od tega bi se dalo preprečiti, zagotovo pa bo treba v prihodnje na to morda pogledati drugače, morda celo ukiniti tovrstna potovanja," je prepričana Suzana Hitrec, predsednica društva hrvaških srednješolcev.

Poreški srednješolci, ki so bili na šolski ekskurziji v Pragi, so se sinoči pretreseni vrnili v Poreč. Pred šolo so že prižgali sveče in pustili vrtnice v spomin na umrlega dijaka.