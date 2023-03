Neverjeten posnetek nesreče: nogometaš z avtom poletel v športno dvorano #video

Maroški nogometaš Sofian Kiyine je v Liegeu v Belgiji doživel hudo prometno nesrečo, ko ga je z avtom dobesedno izstrelilo v športno dvorano. Igralec belgijskega prvoligaša Oud-Heverlee Leuven OHL se je v nesreči poškodoval in so ga prepeljali v bolnišnico, a njegovo življenje ni ogroženo, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kiyine je med vožnjo z veliko hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom, v krožišču trčil v robnik, zletel čez cesto in pristal v dvorani.

Na posnetku, ki se je viralno razširil po družbenih omrežjih, je videti, kako nogometašev avto leti po zraku kot izstrelek in nato pristane v športni dvorani, v zidu stavbe pa pusti ogromno luknjo.

Otroci tik pred nesrečo odšli v garderobo

Vezist belgijskega Leuvna je imel srečo v nesreči. Čeprav je bilo v dvorani veliko otrok, pa nihče razen voznika ni bil poškodovan. Nekaj trenutkov pred nesrečo so otroci odšli v garderobo.

V športni dvorani Louis Melin, ki bo nekaj časa zaprta, delujejo klubi malega nogometa, košarke in gimnastike.

Življenje nogometaša ni ogroženo, a ostaja v bolnišnici

"Sofiana so prepeljali na urgenco v najbližji bolnišnici, kjer bo ostal na opazovanju in bodo opravili tudi nekaj preiskav, vendar njegovo življenje ni ogroženo. V nesreči ni bilo udeleženih drugih vozil ali oseb. V klubu čakamo več podrobnosti o okoliščinah in vzroku nesreče, da se bomo lahko ustrezno odzvali," so sporočili iz kluba.

Kiyine se je rodil v Belgiji in je nogometno šolo opravil v mladinski akademiji Standard Liegea. Pri 18 letih se je preselil v Chievo, igral je še za Salernitano, Lazio in Venezio, lani poleti pa se je pridružil OH Leuvnu.

Igral je za maroški reprezentanci do 20 in 23 let, na debi v članski reprezentančni vrsti za atlaške leve pa še čaka.