Konec oktobra je učitelj športne vzgoje Sandi Valentinčič iz Osnovne šole Alojza Gradnika iz Dobrovega v Goriških Brdih dobil odpoved zaradi nespoštovanja pogojev PCT. Valentinčič je bil na šoli zaposlen 18 let, pravico pa bo iskal na delovnem sodišču, je povedal za STA.

Redno odpoved zaposlitve iz krivdnega razloga je dobil, ker v šoli ni nosil maske in ni želel pokazati, ali izpolnjuje pogoj PCT. Valentinčič je ob tem prepričan, da je ravnatelj prekoračil pooblastila in da gre v njegovem primeru za kršenje zakonodaje in stroge posege v temeljne človekove pravice.

Valentinčič: Menim, da je bila odpoved nezakonita

"Zdaj bo delovno sodišče odločalo, kako naprej. Če beremo delovno zakonodajo, potem nisem kršil nobenega zakona, niti pravil v službi, zato menim, da mi je bila odpoved vročena nezakonito," je še dejal.

Ravnatelj Osnovne šole Alojza Gradnika iz Dobrovega v Goriških Brdih Uroš Kobal pa je za STA povedal, da je v primeru učitelja športne vzgoje ravnal v skladu s trenutno zakonodajo in kot odgovorna oseba podal redno delovno odpoved iz krivdnega razloga.

"Delovati moramo v skladu s tem, kar nam nalaga zakonodaja oziroma odloki, je še poudaril Kobal. Ob tem ni vedel povedati, ali se Valentinčič pritožil na pristojno sodišče ali ne.

Ni želel nositi maske in dokazati izpolnjevanja pogoja PCT

Ob inšpekcijskem nadzoru je inšpektor Valentinčiču napisal kazen, ker med poukom ni nosil zaščitne maske. Valentinčič je nato od vodstva šole dobil opomin pred odpovedjo zaposlitve, ker ne nosi maske in ravnatelju ni želel dokazovati izpolnjevanja pogojev PCT.

Valentinčič je zavrnil tudi plačilo 400 evrov kazni zaradi nenošenja maske. Po njegovem mnenju za ta ukrep ni zakonske podlage, pri tem mu je pritrdilo tudi sodišče.