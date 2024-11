Ajdovski učitelj pogojno obsojen za snemanje otrok v garderobi

Višje sodišče v Kopru je pred kratkim potrdilo pogojno obsodbo za 29-letnega nekdanjega učitelja športne vzgoje na osnovni šoli v Ajdovščini. V začetku leta so ga po priznanju krivde obsodili, ker je leta 2022 v garderobi snemal in fotografiral 11- in 12-letne otroke, danes poročajo Primorske novice in Slovenske novice.

Kot še navajajo Primorske novice, so na novogoriškem okrožnem sodišču 29-letnika spoznali za krivega kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva, za kar je zagrožena kazen od šestih mesecev do osmih let zapora, ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu.

Pogojna kazen, pet let preizkusne dobe

Obsojeni, ki je med drugim otroke treniral tudi gimnastiko, je vse očitke iz obtožnice priznal, zaradi česar je tožilstvo predlagalo zaporno kazen, a so obtoženemu izrekli zgolj pogojno kazen. To pomeni, da če v petih letih preizkusne dobe ne bo storil novega kaznivega dejanja, mu ne bo treba za dve leti v zapor.

Poleg tega bo moral obsojeni štiri leta obvezno obiskovati psihološko posvetovalnico, v enakem obdobju pa ne bo smel opravljati svojega poklica oziroma kakršnekoli dejavnosti, v katero so vključeni osnovnošolski otroci, poročata časnika.

Tožilstvo se je na tožbo pritožilo, a je senat višjih sodnikov po seji v začetku oktobra pritožbo zavrnil, sodba je tako postala pravnomočna.

Učiteljevo početje so razkrili marca 2022 po zimskih šolskih počitnicah. Dobil je odpoved, dogodek pa je začela preiskovati policija.