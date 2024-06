Bruselj od treh pornografskih platform zahteva informacije o zaščiti otrok

Evropska komisija je v skladu z aktom o digitalnih storitvah (DSA) pornografskim spletnim stranem Pornhub, Stripchat in XVideos danes poslala zahtevo za več informacij o sprejetih ukrepih za preprečevanje širjenja nezakonitih vsebin in zaščito mladoletnikov na spletu, so sporočili v Bruslju.

Evropska komisija od omenjenih podjetij zahteva podrobnosti o mehanizmih za preverjanje starosti uporabnikov, ki uporabljajo te pornografske platforme, in o notranji organizaciji podjetij, da se zagotovi skladnost z DSA.

Komisija želi med drugim vedeti, kako platforme preprečujejo širjenje nasilja na podlagi spola in kako zagotavljajo, da so njihovi uporabniki starejši od 18 let, so pojasnili v Bruslju.

Zahtevane informacije morajo podjetja zagotoviti do 4. julija.

Na podlagi odgovorov bo Komisija določila nadaljnje korake. Foto: Shutterstock

Evropska komisija je Pornhub, XVideos in Stripchat decembra lani uvrstila na seznam zelo velikih spletnih platform, za katere v skladu z DSA veljajo strožja pravila. Med kriteriji za uvrstitev na ta seznam je več kot 45 milijonov aktivnih uporabnikov mesečno.

Velike spletne platforme so na podlagi DSA podvržene okrepljenemu nadzoru in morajo med drugim Evropski komisiji pošiljati poročila o oceni tveganja, izpolnjevati dodatne obveznosti glede preglednosti in raziskovalcem zagotavljati dostop do podatkov.

Med spletnimi platformami in iskalniki, ki veljajo za zelo velike glede na število mesečnih uporabnikov v EU, so med drugim tudi Facebook, Google, TikTok in X, še poroča STA.