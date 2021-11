Kaj javna televizija med hudo epidemijo sporoča o stroki z "Janezovimi upognjenci"?

Janezovi upognjenci. Tako so 8. novembra v uvodni špici oddaje Studio City na TVS 1 podnaslovili izsek iz novinarske konference po seji vlade, na katerem so nastopili minister za zdravje Janez Poklukar, direktor NIJZ Milan Krek in vodja strokovne skupine za covid-19 Mateja Logar. Ob tem se poraja vprašanje, kaj javna televizija, ki jo plačujemo davkoplačevalci, s takšno potezo sporoča gledalcem. Na nacionalki diskreditacije stroke še niso komentirali, verjetno pa bodo o tem razpravljali na prihajajoči seji Programskega sveta, ki bo glede na trenutno dogajanje na RTVS potekala vse prej kot mirno. Odločali bodo namreč o Programsko-produkcijskem načrtu (PPN) za leto 2022, ki uvaja kar nekaj sprememb, s katerimi se zaposleni ne strinjajo.

Ustvarjalce oddaje Studio City smo vprašali, zakaj so se odločili omenjene strokovnjake poimenovati za "Janezove upognjence". Njihov odgovor še čakamo, objavili ga bomo takoj, ko ga prejmemo. Zanimalo nas je tudi, ali se taka oznaka zdi sprejemljiva varuhinji pravic gledalcev in poslušalcev na RTVS Ilinki Todorovski in ali glede tega nameravajo ukrepati. Tudi njen odgovor še čakamo.

Spodaj objavljamo posnetek zaslona oddaje Studio City z dne 8. novembra 2021. V uvodni špici oddaje so izsek iz novinarske konference, na kateri so bili prisotni minister Poklukar, Krek in Logarjeva, strokovnjaki, ki od začetka epidemije koronavirusa vsakodnevno spremljajo epidemiološko stanje v državi, podnaslovili z besedno zvezo "Janezovi upognjenci".

Studio City TVS 1, posnetek zaslona

Napeto ozračje na javni RTV

Na nacionalki je v zadnjem času precej napeto tudi zaradi sprejemanja novega PPN-ja za leto 2022. V kolektivu Informativnega programa TVS se ne strinjajo z nekaterimi predlaganimi spremembami, zaradi nestrinjanja z načrtom je prvič v zgodovini z mesta odgovorne urednice Informativnega programa TVS odstopila Manica Janežič Ambrožič in še nekateri drugi uredniki.

Kot so v kolektivu zapisali v izjavi za javnost, vodstvo in programske svetnike pozivajo, naj temeljito premislijo o predlogih in prenovi Informativnega programa za prihodnje leto. Poziv je do zdaj podpisalo 126 od 143 sodelavcev in zaposlenih v Informativnem programu.

Vršilec dolžnosti direktorja TVS Valentin Areh PPN-ja pred sejo Programskega sveta, ki bo 29. novembra, ni želel komentirati. Dejal je le, da pogovori potekajo: "Dialog stalno poteka, od osnutka naprej. Srečujem se z novinarji, sindikatom, predstavniki zaposlenih in upamo, da bomo zbližali stališča."

Po besedah predsednice Sveta delavcev Petre Bezjak Cirman tudi oni pričakujejo, da jim bo vodstvo prisluhnilo. Kot so nam potrdili, bodo danes znova sestankovali.