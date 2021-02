Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v nedeljo ob 1.274 opravljenih PCR-testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 244 ljudeh, kar predstavlja 19,2-odstotni delež okuženih, kažejo spletni podatki Covid-19 Sledilnika. Opravili so tudi 9.127 hitrih antigenskih testov (HAT), a se od sobote naprej vsi pozitivni rezultati na hitrih testih dodatno potrjujejo s PCR-testi. Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19 sodelujejo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte, predstojnik Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana Darko Černe ter strokovni direktor nevrološke klinike UKC Ljubljana Simon Podnar.

Po podatkih Covid-19 Sledilnika se zaradi covid-19 v bolnišnicah zdravi 738 bolnikov, od tega 135 v intenzivni negi. Na ventilator je priključenih 105 bolnikov. V nedeljo je umrlo 11 oseb s covid-19, skupno od začetka epidemije že 3.728 ljudi. Trenutno je aktivno okuženih 12.836 oseb.

Sedemdnevno povprečno število okužb po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 822 (včeraj 823, v soboto 846). Število oseb, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo se še naprej počasi znižuje.

V skladu z Načrtom sproščanja se nahajamo v oranžni fazi. Danes so se že odprle vse trgovine, ponovno je dovoljeno prosto gibanje po vsej državi. V šole so se vrnili vsi osnovnošolci in zaključni letniki srednjih šol.

Forte: Sproščanje ukrepov še ne pomeni, da je epidemije konec

Državna sekretarka Alenka Forte je uvodoma opozorila, da čeprav sproščanje ukrepov vse navdaja z optimizmom, da bo epidemije kmalu konec, nas do tja "čaka še nekaj tednov, mesecev intenzivnega skupnega dela."

"Ob sproščanju ukrepov je še toliko bolj pomembno, da spoštujemo preventivne ukrepe in se jih dosledno držimo. Le tako nam bo uspelo, da se bo število okuženih in število hospitaliziranih zmanjševalo, kar nam bo omogočilo nadaljnje sproščanje ukrepov," je dejala.

Poudarila je, da je nujno, da v primeru bolezenskih znakov in simptomov (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj) ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo s svojim izbranim zdravnikom. Izogibajmo se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov. Prezračevanje je namreč eden ključnih ukrepov pri omejevanju širjenja novega koronavirusa.

Spomnila je, da testiranje ni potrebno osebam, ki so:

- bile že 2x cepljene (potrdilo o cepljenju),

- že prebolele covid-19 (potrdilo o pozitivnem testu, ki je starejši od 21 dni, a ne od 6 mesecev ALI potrdilo zdravnika).

Zatrdila je, da na ministrstvu iščejo rešitev, kako omogočiti, da bo izdaja potrdila o preboleli bolezni zastonj, da bo čim manj obremenjevala zdravstveni sistem, sočasno pa podala verodostojne podatke.

Rezultate testiranja si lahko imetniki digitalnega potrdila natisnejo tudi iz portala zVEM https://zvem.ezdrav.si - pod zavihkom eDokumenti, kjer najdejo povzetek testiranj in mikrobiološke izvide testiranj.

Černe: Hitri test nosi močan motivacijski moment

Predstojnik Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana Darko Černe je dejal, da se hitri testi se izvajajo zunaj medicinskega laboratorija, izvaja jih nelaboratorijsko osebje. Zato so poenostavljeni. Imajo slabše analitične in diagnostične zmogljivosti v primerjavi z analitskimi sistemi v organizirani laboratorijski službi.

"A hitri testi so našli mesto uporabe v zdravstvu in širši družbeni skupnosti. Ogromno testov se lahko naredi v zelo kratkem času. S takšnim množičnim pristopom lahko najdemo kar nekaj bolnikov covid-19, ki jih sicer ne bi našli," je poudaril.

Prav tako je po njegovih besedah cena testa praviloma dostopnejša. Hitri test nosi tudi močan motivacijski moment in pa močno ozaveščanje ljudi o problematiki.

Dodal je še, da imajo strokovnjaki laboratorijske medicine bistveno višje standarde glede uporabe laboratorijskih preiskav kot jim jih danes omogočajo HAGT, pa vendarle so mnenja, da je njihova uporaba koristna, če bo množična.

V rumeno fazo v začetku marca?

V projekciji širjenja bolezni covid-19 v Sloveniji, ki jo pripravljajo na Institutu Jožef Stefan (IJS), epidemija v Sloveniji počasi upada. Ocenjujejo tudi, da se vsakih deset dni prekuži približno odstotek populacije. Reprodukcijsko število R je približno 0,83. To pomeni, da ena oseba v povprečju okuži manj kot eno osebo. Ocene nakazujejo, da bi lahko nov, bolj kužen sev postal dominanten konec aprila in takrat bi se lahko krivulje, s katerimi spremljamo trend epidemije, zopet obrnile navzgor.

Epidemiologi bodo lahko po oceni IJS spremljali stike, kar najbolj učinkovito zmanjša širjenje virusa, takrat, ko bo povprečno število pozitivnih testov upadlo pod 300 na dan. "S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih bi lahko to stanje dosegli konec marca," ugotavljajo.

Na nacionalni ravni smo trenutno v oranžni fazi, za prehode med različnimi fazami pa morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer tedensko povprečje potrjenih primerov in število hospitalizacij. "Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rumeno fazo prešli v začetku marca," kažejo analize IJS.