Kot je pojasnil Milan Krek, ki je Kranj obiskal zaradi priprave logistike cepljenja proti covid-19 na državni ravni, so na Gorenjskem zelo dobro vzpostavili razvidni ustroj in tudi izpeljali samo cepljenje na terenu. Priredili so množično cepljenje, s čimer so razbremenili zdravnike družinske medicine. Vzpostavili so tudi dober podatkovni sestav, ki olajšuje uradniške postopke, navaja STA.

"Gre za zelo veliko dobrih izkušenj, ki bi jih bilo smiselno prenesti na celoten slovenski prostor," je v pripravah na prirejanje obsežnega cepljenja, ki se obeta v prihodnjih mesecih, dejal Milan Krek. Dostave cepiva bodo tako verjetno potekale le na enega ali nekaj krajev, razvid cepljenja pa se bo vodil s pomočjo osrednjega podatkovnega sestava.

Cepljenje v širšem obsegu v drugi polovici februarja

Kot je napovedal Krek, se bo cepljenje v širšem obsegu začelo v drugi polovici februarja, ko bo Slovenija dobila še cepivo izdelovalca AstraZeneca. "Takrat bomo imeli dovolj cepiva za vse, ki se bodo želeli cepiti," je dejal Krek. Pojasnil je, da bo zdaj dva ponedeljka zapored Slovenija prejela le cepivo, namenjeno drugemu odmerku že cepljenih. Prihodnji teden bo tako Slovenija prejela okoli 19.000 odmerkov, navaja STA.

V oglaševanje cepiva šele, ko ga bo dovolj

Ko bo cepiva dovolj, se bodo lotili tudi oglaševanja in spodbujanja cepljenja, je napovedal Krek. "Imamo strateški načrt medijskega pristopa, ampak delati kampanjo v trenutku, ko nimamo cepiva, je malo čudno. Zato bomo kampanjo sprožili takoj, ko bomo imeli dovolj cepiva, da se bodo lahko ljudje šli cepit," je dejal. Ob tem je navedel nespodbudne izkušnje nekaterih držav, ki so že izvedle obsežnejše oglaševanje, a zdaj nimajo cepiva, da bi cepili vse, ki bi si to želeli.

Foto: Ana Kovač

Kadrovsko in logistično zelo velik zalogaj

Direktor Osnovnega zdravstva Gorenjska Jože Veternik je pojasnil, da so na Gorenjskem cepljenje organizirali na šestih cepilnih mestih, ki so zaradi boljše dostopnosti praviloma zunaj poslopij zdravstvenih domov. "Skrbi pa nas cepljenje večjega števila občanov," je dejal Veternik, saj okrepljene pošiljke cepiv pričakujemo šele februarja in marca. Opozoril je še, da bo kadrovsko in logistično to zelo velik zalogaj, navaja STA.

Računajo tudi s pomočjo pri množičnem cepljenju

Problem bo zlasti pomanjkanje kadra, ki je obremenjen tudi s covidnimi ambulantami in testiranji na novi koronavirus. "Zato računamo s pomočjo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) oziroma sestavov, ki bi nam logistično omogočili, da bi cepljenje potekalo nemoteno in učinkovito," je povedal Vetrnik. Kot je pojasnil, gre za številna administrativna dela, od logistike dobave cepiva do razporejanja bolnikov. Pri samem cepljenju pa domneva, da bodo kadru iz primarnega zdravstva na pomoč priskočile tudi bolnišnice.

Zadovoljni z odzivom zdravstvenih delavcev

Na Gorenjskem je že od 5. januarja odprta spletna prijavnica na cepljenje, doslej pa se je prijavilo približno 15.000 ljudi, kar predstavlja kakih 10 odstotkov prebivalstva. Veternik je posebej zadovoljen z odzivom zdravstvenih delavcev, saj se je cepilo od 60 do 70 odstotkov zaposlenih v zdravstvenih domovih, v katerih jih je bilo doslej okuženih le okoli 10 odstotkov.

Ljudi je k cepljenju pozvala tudi ravnateljica Zdravstvenega doma Kranj Lilijana Gantar Žura. Kot je poudarila, se je sama že cepila in ni imela zaradi tega nikakršnih zdravstvenih težav. V Kranju so ob začetku cepljenja splošnega prebivalstva v enem dnevu cepili tudi 374 starostnikov, za izvedbo česar so potrebovali 25 zdravstvenih delavcev - poleg njih so sodelovali še varnostniki, redarji in civilna zaščita. "Cepljenje je potekalo res organizirano, in to prav zaradi dobrih sodelavcev in večdnevnih informacijskih in logističnih priprav," je, kot poroča STA, še izpostavila ravnateljica kranjskega zdravstvenega doma.