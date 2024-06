V Kopru pridržali osumljenca za požig dveh vozil

Na ulici Pot v Gaj na Markovcu v Kopru sta v torek popoldne zgorela kombi in osebni avtomobil. Policisti so morali med požarom začasno evakuirati prebivalce ogroženih hiš. Pridržali so 49-letnega moškega, ki ga utemeljeno sumijo kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Motiv še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na operativno-komunikacijskem centru koprske policijske uprave so obvestilo o dogodku prejeli v zgodnjih popoldanskih urah. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da gorita kombinirano vozilo, parkirano na dvorišču ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš, in osebni avtomobil, parkiran v garaži druge hiše. Prebivalce ogroženih hiš so začasno evakuirali, kraj zavarovali in začeli zbiranje prvih obvestil.

V požaru je nastala visoka materialna škoda. V kombiju je bila po neuradnih informacijah oprema glasbene skupine. Poškodovana je bila tudi garaža.

Kot so pojasnili na policiji, so z ogledom in zbiranjem obvestil potrdili sum izvršitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.

Požiga osumljen Portorožan

Na podlagi obvestil občanov so policisti kasneje v okolici kraja izsledili 49-letnega slovenskega državljana, doma z območja Portoroža. Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je izvedel navedeno kaznivo dejanje, so mu odvzeli prostost in ga pridržali. V nadaljevanju postopka ga bodo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru.

Policisti in kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil in dokazov. Med drugim še ugotavljajo motiv osumljenca za izvršitev kaznivega dejanja, so pojasnili na Policijski upravi Koper.