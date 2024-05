Koprski policisti kazensko ovadili 38-letnega požigalca, grozi mu do pet let zapora

Kriminalisti in policisti so pretekli konec tedna zaključili policijsko preiskavo požara v Vodopivčevi ulici v Kopru, v katerem je bilo uničenih več motornih vozil, tri stanovanjske hiše pa so bile huje poškodovane. Po pridržanju so 38-letnega osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je v nedeljo odredil pripor, so sporočili iz PU Koper.

V požaru, ki se je zgodil 9. maja okoli 4. ure, je nastalo za 200 tisoč evrov materialne škode. V času požara je bilo v stanovanjskih hišah, ki jih je zajel ogenj, več stanovalcev, ki so zbežali iz svojih domov. Gasilcem je s hitro intervencijo uspelo preprečiti širitev požara, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper.

Policisti so ugotovili, da je kaznivega dejanja utemeljeno osumljen 38-letni storilec z območja Kopra, ki ga sumijo tudi več kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari na območju Kopra, ki so še v fazi preiskave. Kriminalisti so osumljenega izsledili in pridržali ter pri njem opravili tudi hišno preiskavo, v kateri so našli zaseženi dokazni predmeti.

Za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti mu grozi kazen do pet let zapora, so še navedli.