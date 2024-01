Požigali avtomobile in druga vozila ter povzročili za 600 tisoč evrov škode #foto

Skupno so povzročili 26 kaznivih dejanj. V večini primerov je šlo za požige avtomobilov in drugih vozil.

Skupno so povzročili 26 kaznivih dejanj. V večini primerov je šlo za požige avtomobilov in drugih vozil. Foto: PU Maribor

Mariborski policisti so sporočili, da je bila zoper štiri osumljene osebe podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Štirje osumljenci so namreč med aprilom in novembrom 2023 povzročili 26 kaznivih dejanj in povzročili za 600 tisoč evrov škode. Večinoma je šlo za požige avtomobilov in drugih objektov, so sporočili s PU Maribor.

Na Policijski upravi Maribor so med aprilom in novembrom prejeli večje število prijav požarov na območju mesta Maribor in v bližnji okolici. Z opravljenimi ogledi in z zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je večje število zadev nastalo kot posledica storitve kaznivega dejanja.

Uničenje kabine tovornega vozila Foto: PU Maribor Kriminalisti SKP PU Maribor so novembra lani odvzeli prostost in odredili pridržanje petim osebam in opravili pet hišnih preiskav na območju PU Maribor. Štiri osumljene osebe so zaradi utemeljenega suma storitve skupno osmih kaznivih dejanj, med njimi povzročitve splošne nevarnosti, odvzema motornega vozila, poškodovanja tuje stvari in tatvine, privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki je zoper osumljene odredil pripor.

Skupna materialna škoda znaša 600 tisoč evrov

Z dodatnim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da so iste osebe utemeljeno osumljene še storitve 18 kaznivih dejanj. V večini primerov je šlo za požare na vozilih in drugih objektih, v enem primeru so ponaredili listine.

Požig kombija Foto: PU Maribor

Skupna materialna škoda v vseh 26 primerih povzročenih požarov in eksplozij znaša približno 600 tisoč evrov. Zoper štiri osumljene osebe je bila podana kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, ki je usmerjalo predkazenski postopek.

Uničen in požgan kopač Foto: PU Maribor