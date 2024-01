V Mariboru bogat zaseg konoplje

Policisti policijske postaje Lenart so v sredo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po odredbi mariborskega sodišča opravili hišno preiskavo pri 33-letniku z območja Maribora. Pri njem so med drugim našli 40 sadik konoplje.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so v preiskavi našli prirejen prostor za gojenje konoplje in zasegli več predmetov, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivega dejanja. Med drugim so zasegli 40 sadik prepovedane droge konoplje. Zoper osumljenega bodo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo.