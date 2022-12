V Hitu brez dogovora, delavci že stavkajo

Uprava družbe Hit ob dogajanju poudarja, da so stavkovne zahteve, ki se po vsebini bistveno ne razlikujejo od tistih iz prejšnje stavke, že bile predmet obravnave, pogajanj in končno tudi stavkovnega dogovora, ki je bil sprejet 13. oktobra. "Zavez iz tega dogovora se uprava drži in jih izvršuje. Skladno z njim so se stroški dela v družbi Hit letno povišali za dva milijona evrov," so zapisali.

Uprava družbe Hit ob dogajanju poudarja, da so stavkovne zahteve, ki se po vsebini bistveno ne razlikujejo od tistih iz prejšnje stavke, že bile predmet obravnave, pogajanj in končno tudi stavkovnega dogovora, ki je bil sprejet 13. oktobra. "Zavez iz tega dogovora se uprava drži in jih izvršuje. Skladno z njim so se stroški dela v družbi Hit letno povišali za dva milijona evrov," so zapisali. Foto: STA

Pogajalski skupini Sindikata igralniških delavcev Slovenije (SIDS) v Hitu in družbe Hit tudi na današnjem nadaljevanju pogajanj nista dosegli dogovora. Zato je sindikat pozval k stavki, ki se bo v novogoriških igralnicah Perla, Park in Casino Drive-in ter v igralnici Korona v Kranjski Gori začela ob 17. uri.

Stavka igralniških delavcev se je ob 15. uri že začela v igralnici Aurora v Kobaridu, so sporočili iz družbe Hit.

V večini igralnic naj bi stavka trajala do 3. ure zjutraj. V podobnem obsegu je napovedana tudi za soboto in nedeljo ter za vse preostale konce tednov do sklenitve dogovora z vodstvom.

Uprava družbe zahtevo po dodatnih sredstvih v višini okoli pet milijonov evrov letno, ki bi jih prinesla sklenitev dogovora na današnjih pogajanjih, opredeljuje kot neodgovorno in neutemeljeno.

Iz SIDS pa so sporočili, da na pogajanjih do dogovora ni prišlo. "Uprava se niti za milimeter ni približala stavkovnim zahtevam, celo zaostrila je svojo ponudbo pod pogojem, da se SIDS odpove možnosti stavke do sprejetja nove kolektivne pogodbe," so v sporočilu zapisali v sindikatu igralniških delavcev.

Sindikat Vrba osredotočen na izplačilo božičnice

Člani sindikata Vrba se tokratni stavki SIDS ne bodo pridružili. Osredotočeni so predvsem na izplačilo božičnice, za katero vse kaže, da naj bi bila izplačana vsem zaposlenim. Če do tega ne bo prišlo, se bodo o morebitni stavki z zahtevo po izplačilu božičnice odločali kasneje, je za STA povedal predsednik sindikata Vrba Tomaž Vidrih.

Ob neizplačilu božičnice in posledično morebitni stavki razmišljajo tudi v Hitovem sindikatu gostinstva in turizma, ki združuje okoli 300 delavcev v gostinstvu in strokovnih službah.

Uprava novogoriške igralniške družbe je predstavnike vseh treh sindikatov povabila na sestanek prihodnji teden, da bi se dogovorili glede izplačila božičnice.