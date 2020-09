Sedmica srečnežu prinesla dobre štiri milijone evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V igri Loto so v nedeljo izžrebali sedmico, vredno 4.038.623 evrov, kar je najvišji dobitek letos. Po plačilu 605.793 evrov davka bo neznani srečnež za dobitno kombinacijo številk 13, 17, 25, 28, 29, 32 in 37 prejel 3,4 milijona evrov, so danes sporočili z Loterije Slovenija.