Kako naj občine porabijo denar od loterijskih dobitkov? #video

Ste se kdaj vprašali, kam gre denar, ki ga občine prejmejo od loterije, ko njihov občan obkroži prave številke? To je eno od glavnih vprašanj, s katerim se v zadnjih mesecih soočajo v občini Ravne na Koroškem. Po zaslugi občana, ki je na lotu zadel kar 4,6 milijona evrov vredno sedmico, je bančni račun občine bogatejši za skoraj 700 tisoč evrov. Zaenkrat vse kaže na to, da bodo na občini denar investirali v izgradnjo novega krožišča.

Sedmica, ki je bila vredna vrtoglavih 4,6 milijona evrov, je bila septembra lani vplačana v poslovalnici Loterije Slovenije na Ravnah na Koroškem, so poročali v oddaji Danes na Planet TV. Ko je bilo 690 tisoč evrov davka od dobitka nakazanih na občinski bančni račun, je ravenski župan Tomaž Rožen lahko začel razmišljati, kako bodo na občini denar porabili.

"Ko smo dobili vsa zagotovila, da občina Ravne na Koroškem razpolaga s temi sredstvi, smo na družbenih omrežjih objavili informacijo in tam tudi začeli sprejemati predloge občanov," pojasnjuje Rožen. Da imajo Ravenčani veliko želja, dokazuje tudi dejstvo, da predlogi niso prispeli samo po spletu, ampak tudi po klasični pošti.

Občani predlagali, naj občina denar investira v ureditev Rimskega vrelca

Največ predlogov ljudi se je nanašalo na ureditev Rimskega vrelca v Kotljah, ki že vrsto let čaka na lepšo prihodnost. Nekdanji turistični biser propada že več kot 15 let, občina pa je lani potencialnega kupca, ki bi poskrbel za oživitev dvorca, iskala celo na Kitajskem.

Kot so poročali na Planet TV, 690 tisoč evrov za obnovo Rimskega vrelca ne bi zadostovalo, saj bi za preureditev v hotel s štirimi zvezdicami potrebovali najmanj desetkrat več denarja. Bližje je tako gradnja krožišča ob naselju večstanovanjskih blokov Javornik.

Občani so občini predlagali, naj denar od dobitka nameni za ureditev oziroma obnovo Rimskega vrelca v Kotljah. Foto: STA

Občina pri tej naložbi ne bi bila sama, saj gre za državno cesto. "Če bi denar od lota uporabili za to, bi bila to kombinacija državnih in občinskih sredstev," pojasnjuje Rožen. Novi milijonar naj bi sicer živel prav v naselju Javornik, so poročali na Planet TV.

Občina lahko od vsakega dobitka pri klasičnih igrah na srečo, ki je višji od 300 evrov, dobijo 15 odstotkov denarja. Do zdaj se je pri nas največ denarja steklo v blagajne naslednjih treh občin. Občina Žalec je dobila 4,2 milijona evrov, občina Grosuplje dobre tri milijone evrov, v Ravnah na Koroškem pa so v obliki davka na dobitek prejeli 690 tisoč evrov.

Grosuplje: Z denarjem od dobitka zgradili prizidek k zdravstvenemu domu

Dokončno odločitev o porabi davka od dobitka bo sicer moral sprejeti tamkajšnji občinski svet. Stroka meni, da je pri vprašanju, kako porabiti omenjeni denar, ključna vizija občine, denar pa se lahko smotrno investira v obnovo šol, nova krožišča ali kakšen drug projekt.

Grosuplje je v zadnjih letih dobilo deset tisoč novih prebivalcev. Nujno so potrebovali nov zdravstveni dom in ga leta 2014 po zaslugi davka od dobitka pri klasičnih igrah na srečo tudi dobili. "Sedaj vstopamo že v peto leto, odkar je prizidek zgrajen in mislim, da zelo dobro služi svojemu namenu," pripoveduje župan občine Grosuplje Peter Verlič.

V Žalcu so denar od loterijskega dobitka investirali v pivsko fontano, ki je nato postala prava turistična atrakcija. Foto: Matic Tomšič

Dileme, za kaj porabiti tri milijone evrov, Verlič ni imel, saj je bila investicija že pripravljena. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da občine sledijo svojim načrtom. "Posamezni projekti se v primeru občin ne gledajo samo skozi finančni vidik, ampak tudi skozi vidik, kako prebivalci posredno občutijo pozitivne učinke," poudarja Matej Šimnic iz družbe Alta Invest.

V Žalcu dobitek investirali v turistično atrakcijo

Omenjene učinke ljudje lahko občutijo prek zdravstva, prometa ali turizma, kot denimo v Žalcu, kjer so dobitek, vreden dobre štiri milijone evrov, investirali v fontano piva. "Ko smo načrtovali prodajo na fontani, smo načrtovali šest tisoč kozarcev na sezono, pa so se nam nekateri smejali, da je to preveč," pojasnjuje župan občine Žalec Janko Kos.

V samo dveh letih obratovanja fontane so v Žalcu nato prodali 150 tisoč vrčkov piva. Kot so še poročali na Planet TV, naj se občina načeloma ne bi lotevale poslovnih dejavnosti, ampak skrbele za infrastrukturo in okolje na način, da se zasebni sektor lahko vključi in ustvarja delovna mesta ter tako izboljša raven razvitosti občin.