Del loterijskega priliva na Ravnah na Koroškem za krožišče

Dobitnik septembra lani izžrebane sedmice v igri Loto, vredne 4,6 milijona evrov, je bil občan Raven na Koroškem, zato je ob izplačilu dobitka prejemniku občina dobila na račun dobrih 690.000 evrov dajatve.

Ob tem je takratni in tudi zdajšnji župan Rožen prek družbenih omrežij vprašal občane po predlogih, za kaj naj občina nameni priliv. Med predlogi jih je bilo veliko za to, da občina z denarjem obnovi propadajoči Rimski vrelec v Kotljah. A se je pokazalo, da je znesek za to premajhen.

Večji del bo občina namenila za ureditev krožišča na Javorniku

Tako bo občina po županovih besedah znesek razdelila med več naložb, večji del pa bo šel za ureditev krožišča na Javorniku, s čimer bodo uredili promet ob jugovzhodnem vstopu v mesto. Letos bo tako občina naročila projektiranje krožišča.

Sicer pa občina z začetkom novega štiriletnega mandata lani vnovič izvoljenega župana in z novim mestnim svetom začenja nov naložbeni ciklus. Ta bo med drugim prinesel nov vrtec, obnovo športne dvorane pri Osnovni šoli Prežihovega Voranca in začetek gradnje doma starejših na Ravnah, ki ga bo občina sofinancirala.

Župan je napovedal precej vlaganj tudi v cestno omrežje, začetek gradnje kolesarske in pešpoti med Ravnami in Dravogradom ter nadaljnji razvoj poslovne cone Ravne.

Februarja naj bi odprli novo večnamensko dvorano v Kotljah

Med večje aktualne naložbe pa spada izgradnja nove večnamenske dvorane v Kotljah, vredne okoli 1,5 milijona evrov. Gradnja dvorane bi se po prvotnih načrtih morala zaključiti že lani spomladi, a se je zaradi več razlogov zavlekla. Župan zdaj računa, da se bo gradnja zaključila v tem mesecu, odprtje pa bo predvidoma februarja.

V letu 2019 bodo na Ravnah na Koroškem obeležili tudi dve okrogli obletnici. Spomnili se bodo 100. obletnice smrti borca za severno mejo Franja Malgaja, Koroška osrednja knjižnica Franca Sušnika bo praznovala 70-letnico obstoja, začele pa se bodo tudi priprave na 400-letnico železarstva v Mežiški dolini, ki jo bodo v dolini obeležili v letu 2020.