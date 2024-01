Umrli v tragični železniški nesreči večkrat opozoril na malomarnost prometnika

Tragična nesreča, v kateri sta dva zaposlena umrla ter bila dva huje poškodovana in so ju odpeljali v bolnišnico, se je zgodila 21. decembra na železniški progi med postajama Postojna in Prestranek. Direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je še isti dan pojasnil, da je bil razlog za nesrečo najverjetneje človeški dejavnik. "Šum je, predvidevamo, nastal med progovnim prometnikom in čuvajem," je povedal.

Nadrejeni so mu naložili denarno kazen in dejali, da več ne morejo storiti

Kot poroča RTV Slovenija, naj bi eden od umrlih vodilne pred nesrečo večkrat opozoril, da prometnik ni primeren za delo, saj zaposlenim ne javlja, da prihaja vlak, in da so z njim težave. To je poudaril tudi slab mesec pred nesrečo na sestanku zaposlenih z nadrejenimi, kjer so mu dejali, da so prometniku naložili denarno kazen in da več ne morejo storiti.

Omenjeni prometnik naj bi bil vpleten še v eno nesrečo, ki se je zgodila 1. aprila leta 2021, v kateri je nastala le materialna škoda. Takrat je delavcem le zakričal, da prihaja vlak, a jih ni poklical. Kot še poročajo na RTV Slovenija, na Slovenskih železnicah navedb niso komentirali. Preiskava nesreče naj bi se sicer končala prihodnji teden.