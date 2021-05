Ukradel ''žabo'', a jo je med begom izgubil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

34-letni osumljenec je sinoči na Studencih v Mariboru vlomil v ograjeno dvorišče stanovanjske hiše in ukradel motorno vibracijsko ploščo, v žargonu ''žabo'', so sporočili s Policijske uprave Maribor. Med begom mu je padla iz avta, starega znanca policije pa so kasneje našli v bližnji okolici.