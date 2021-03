Opiti voznik povzročil nesrečo in pobegnil s kraja dogodka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanske policiste so v nedeljo okoli 15.30 obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila v križišču Zaloške ceste in Grablovičeve ulice. Možje v modrem so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 37-letni voznik, ki je zaradi neupoštevanja rdeče luči trčil v drugega voznika. Po nesreči je 37-letnik, ki je vozil pod vplivom alkohola, pobegnil s kraja dogodka.