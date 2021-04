Uslužbenca mrtvašnice mrtvim kradla bančne in kreditne kartice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška zvezna policija FBI je v torek aretirala dva nekdanja uslužbenca mesta New York, ki sta kradla bančne in kreditne kartice mrtvim, med drugim tudi umrlim za covid-19. S temi karticami sta si potem privoščila priboljške. Gre za dva tehnika iz mestne mrtvašnice.

50-letni Willie Garcon iz Brooklyna je delal kot tehnik za obdukcije v glavni mrtvašnici mesta New York od maja 2018 do julija lani. Mrtvim je ukradel bančne in kreditne kartice ter porabil okrog 6.500 dolarjev, poroča STA.

Med drugim si je kupil letalsko vozovnico iz Newarka do Floride in klimatsko napravo. Plačal si je tudi parkirnino. Vedel je, da se zoper nenadne stroške v kratkem času ne bo nihče pritožil.

66-letni Charles McFadgen iz Bronxa pa je petim mrtvecem skupaj vzel 13.500 dolarjev. Policistom je ob aretaciji povedal, da je kartice dobil od sodelavcev, med drugim tudi za darilo ob upokojitvi. Kartice je uporabljal za poštnine in hrano v McDonaldsu.