Iz UKC Ljubljana prosijo za pomoč: Pazite nase in na bližnje #video

V osrednji bolnišnici UKC Ljubljana, kjer je hospitaliziranih 164 bolnikov z boleznijo covid-19, 48 jih je na intenzivni terapiji, so zaradi dodatnih potreb razširili oddelek diagnostično-terapevtskega servisa in Slovence pozvali, da pazijo nase in na svoje bližnje.

Iz UKC Ljubljana so danes pozvali prebivalce Slovenije, naj pazijo nase in svoje bližnje, saj da se število hospitaliziranih povečuje. V ta namen so tudi razširili oddelek diagnostično-terapevtskega servisa (DTS).

"Kljub odpravljanju nekaterih ukrepov ljudi prosimo, da se še vedno vedejo samozaščitno in da se v čim večjem številu cepijo, saj bomo le na ta način pripomogli k temu, da bo ta oddelek čim manj obremenjen in da se bolezen ne bo tako hudo zapletla, da bi pristali pri nas," so sporočili v videoizjavi.

V Sloveniji so v torek opravili 5.306 PCR-testov in potrdili 1.233 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 23,2 odstotka. V bolnicah se zdravi 622 bolnikov z boleznijo covid-19, 154 jih je v torek potrebovalo intenzivno nego.