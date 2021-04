Že enkrat cepljeni z AstraZeneco bodo drugič dobili drugo cepivo

Odločitev bo v Nemčiji vplivala na okoli 2,2 milijona ljudi, mlajših od 60 let, ki so že bili cepljeni s prvim odmerkom cepiva AstraZenece.

V Nemčiji bodo mlajše od 60 let, ki so že prejeli prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu družbe AstraZenca, drugič cepili s cepivom drugega proizvajalca, so se v torek strinjali deželni ministri za zdravje in vlada. V Nemčiji od konca marca mlajših ne cepijo več z AstraZeneco zaradi možnosti pojava redkih primerov krvnih strdkov, poroča STA.

"Ta rešitev predstavlja dobro stopnjo varnosti," je dejal bavarski minister za zdravje Klaus Holotschek.

Starejših Nemcev ne cepijo z AstraZeneco

Odločitev bo vplivala na okoli 2,2 milijona ljudi, mlajših od 60 let, ki so že bili cepljeni s prvim odmerkom cepiva AstraZenece. Ministri so sicer v torek sledili priporočilu nemške komisije za cepiva iz prejšnjega tedna. Komisija je še priporočila, da se z drugim odmerkom cepi 12 tednov po prvem cepljenju z AstraZeneco, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemčija je ena izmed evropskih držav, ki je omejila uporabo cepiva AstraZenece na starejše ljudi, potem ko so pri mlajših zaznali nekaj posameznih primerov pojava krvnih strdkov.