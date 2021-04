Odpravili koronaukrepe: Angleži žurali, kot da "so spet premagali naciste" #foto

Ulice angleških mest so bile včeraj zvečer polne ljudi, ki so proslavljali konec določenih ukrepov zaradi koronavirusa, predvsem pa ponovno odprtje lokalov in pubov.

Po 97 dneh oziroma prvič po 5. januarju, ko so v Angliji začeli veljati ukrepi zaradi koronavirusa, so Angleži včeraj zvečer spet lahko sedeli v lokalih in pubih, poroča BBC. Na ulice se je zgrnilo več deset tisoč ljudi, večinoma pa so se kljub proslavljanju še naprej vedli zadržano in spoštovali medsebojno razdaljo.

Soho becomes electric. It’s evenings like this that London lives for. pic.twitter.com/83ccsxgrL1 — Attila (@attilalondon) April 12, 2021

Policija je bila prisotna na večini javnih mestih, vendar po poročanju BBC ni imela veliko dela. Številni starejši ljudje so ob dogajanju pripomnili, da se je nazadnje po londonskih ulicah tako slavilo ob zmagi nad nacisti po drugi svetovni vojni.

V Angliji sprostili številne protikoronske ukrepe

Velik del Britancev je od včeraj korak bliže vrnitvi v normalno življenje, saj so v Angliji po več kot treh mesecih sprostili številne protikoronske omejitve, poroča STA. Deloma so se odprli pubi in restavracije, stranke lahko znova sprejemajo tudi frizerji. Vrata so odprle vse trgovine.

Restavracije in pubi lahko po novem strežejo goste na zunanjih površinah. Foto: Reuters

Znova je mogoč tudi obisk telovadnic, bazenov, knjižnic in živalskih vrtov. Predstavniki oblasti so ob sproščanju ljudi opozorili, naj ne opustijo previdnosti. "Prepričan sem, da bo to veliko olajšanje za tiste lastnike podjetij, ki so bili tako dolgo zaprti, za vse preostale pa je to priložnost, da se znova lotijo stvari, ki jih imajo radi in so jih pogrešali," je v izjavi sporočil premier Boris Johnson, a vse pozval, naj ravnajo odgovorno.