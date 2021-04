Sredi "lockdowna" v Parizu: skrita restavracija z več kot 100 gosti

Policisti so v Parizu odkrili restavracijo, ki je v času strogih ukrepov proti širjenju epidemije bolezni covid-19 gostom odpirala vrata in ponujala visokocenovne storitve. Oglobili so več kot sto gostov, lastnika pa aretirali.

Že prejšnji teden je francoska zasebna televizija M6 objavila reportažo, kjer so s skritimi kamerami posneli obisk ene od na skrivaj odprtih pariških restavracij. V času epidemije bolezni covid-19 in strogih ukrepov, ki so jih sprejeli Francozi, jim je uspelo priti med goste. Na mizah so nudili kaviar, tartufe, točili šampanjec …

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je nato odredil poostren nadzor nad takimi nedovoljenimi storitvami. In policisti so se res odzvali na pritožbe Parižanov o hrupu iz enega od domnevno zaprtih lokalov. Tam so odkrili več kot sto gostov, ki so jim izrekli kazni zaradi nespoštovanja ukrepov proti širjenju epidemije. Lastnika restavracije so aretirali, so poročali francoski mediji in britanski BBC.

Gostu dvakrat po 135 evrov globe, lastniku restavracije grozi eno leto zapora

Objavljena reportaža francoske televizije je že prejšnji teden pokazala zagrožene globe. Gost restavracije bo dobil globo 135 evrov za nespoštovanje ukrepov in še 135 evrov za nenošenje zaščitne maske. Odgovorni osebi pa preti do enega leta zaporne kazni in 15 tisoč evrov globe.

Francija je sicer sprejela stroge ukrepe proti širjenju epidemije. Zaprli so šole in nenujne trgovine, policijsko uro pa določili med 19.00 in 6.00. Skupno število primerov je v Franciji preseglo pet milijonov in po skupnem številu primerov zaostajajo le za ZDA, Brazilijo in Indijo. Do zdaj je v Franciji umrlo tudi že več kot 98 tisoč bolnikov z boleznijo covid-19.

Središče Pariza konec marca. Policija spodbuja prisotne za spoštovanje protikoronskih ukrepov. Foto: Reuters