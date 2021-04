Tako so se sredi Zagreba glasno zabavali #video

Na Hrvaškem danes začenjajo veljati strožji ukrepi, kar pa v soboto ni ustavilo mladih, ki so si v središču Zagreba privoščili množično in glasno zabavo.

Glasna glasba in množica ljudi – prizor, ki je zaradi epidemije covid-19 prepovedan tudi na sosednjem Hrvaškem. Vendar pa številni mladi ukrepov niso spoštovali, na Varševski ulici v Zagrebu je okrog 22. ure namreč odmevala glasna glasba, zbralo se je veliko ljudi.

Po poročanju hrvaških medijev tudi sicer sobota ni bila mirna, povsod po mestu je bilo veliko ljudi, kljub visokemu številu okužb. V Zagrebu je bilo namreč v soboto potrjenih kar za četrtino vseh okužb na Hrvaškem. Omenjena zabava naj bi se razvila spontano, glasbo so si mladi predvajali sami, gostinski lokali v bližini pa naj bi se držali vseh predpisanih pravil. S samim zbiranjem in zabavo mladih niso bili povezani in so se od dogodka distancirali.

Dogodek po poročanju Dnevnik.hr preiskuje tudi policija, kjer so potrdili, da so prejeli nekaj prijav glede dogodka. O stanju in vsem, kar je bilo ugotovljeno, bodo obvestili pristojni državni inšpektorat, so še zapisali.

Od polnoči na Hrvaškem veljajo novi ukrepi: popolnoma se zapira Primorsko-goranska županija. Vsaj dva tedna bodo javna zbiranja prepovedana, zapirajo se kinodvorane, gledališča, igralnice in stavnice, trgovine z oblačili in obutvijo. Prehrambne trgovine bodo odprte do 19. ure. Novi ukrepi veljajo tudi v Zagrebški županiji, kjer je na prostem, kjer je večji pretok ljudi, obvezno nošenje mask.

Zabavajo se tudi mladi v Srbiji

Pretekli konec tedna je tudi srbska policija preprečila več zabav v gostinskih obratih v Beogradu, Nišu in po vsej Srbiji. Srbija po poročanju Blica že mesece živi v vzporedni realnosti, saj na eni strani zdravstveno osebje skrbi za številne obolele, število smrti je visoko, na drugi strani pa je ogromno mladih, ki ukrepov ne upoštevajo, so proti cepljenju in se neodgovorno zabavajo.

Prejšnji konec tedna so se številni zabavali v študentskem naselju, ta konec tedna pa je ena od večjih zabav potekala na zelenici ob avtocesti, glasno glasbo je bilo mogoče slišati tudi na Trgu republike v Beogradu.