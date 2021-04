Američanom predlagajo, naj prekinejo cepljenje s cepivom Johnson & Johnson

Ameriška zvezna uprava za hrano in zdravila (FDA) je danes predlagala začasno ustavitev uporabe cepiva proti novemu koronavirusu podjetja Johnson & Johnson, potem ko so pri šestih osebah po cepljenju z njim potrdili redko motnjo, povezano z nastankom krvnih strdkov.

Kot so danes na Twitterju sporočili iz FDA, gre za začasen in previdnosten ukrep, medtem ko bodo skupaj s centrom za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) proučili morebitne povezave med krvnimi strdki in cepivom. Prekinitev naj bi zdravstvenim ustanovam tudi omogočila načrtovanje "posebnega zdravljenja, ki ga terja ta tip krvnih strdkov", povzema STA.

Ameriški časnik New York Times je že pred sporočilom FDA poročal o šestih primerih redke motnje strjevanja krvi, ki so jih zaznali pri ženskah, starih med 18 in 48 let. Ena od njih je umrla, ena pa je v kritičnem stanju v bolnišnici v Nebraski. Po poročanju časnika je cena delnice podjetja Johnson & Johnson nemudoma upadla za tri odstotke.

Do zdaj cepili 6,8 milijona ljudi

Do ponedeljka so sicer v ZDA s cepivom Johnson & Johnson cepili kar 6,8 milijona ljudi. Prav ta teden je stekla tudi dobava tega cepiva v EU, potem ko mu je evropska agencija za zdravila (EMA) prižgala zeleno luč sredi marca. Do konca junija EU pričakuje dobavo od 50 do 55 milijonov odmerkov.

Samo en odmerek

Cepivo je prvo v EU, ki zagotavlja učinkovito zaščito že po prvem odmerku, obenem pa ga je lažje hraniti. Izkazalo se je kot učinkovito tudi pri britanski, južnoafriški in brazilski različici novega koronavirusa.

A po drugi strani je EMA že pretekli teden sporočila, da je začela preiskavo morebitne povezave med cepivom Johnson & Johnson in krvnimi strdki, in sicer zaradi štirih resnih primerov neobičajnih krvnih strdkov z nizkimi vrednostmi trombocitov v ZDA, eden od primerov je bil smrten.

Le nekaj dni pred tem EMA sporočila, da gre pri podobnih krvnih strdkih za redek stranski učinek po cepljenju s cepivom AstraZenece. Cepivi znamk Johnson & Johnson in AstraZeneca uporabljata podobno adenovirusno vektorsko tehnologijo.