Cepili že več kot polovico prebivalstva: Anglija odpira pube, restavracije ...

Velik del Britancev je danes korak bliže vrnitvi v običajno življenje, saj se v Angliji po več kot treh mesecih sproščajo številne protikoronske omejitve, poroča STA. Deloma se lahko odprejo pubi in restavracije, stranke lahko znova sprejemajo tudi frizerji. Vrata odpirajo vse trgovine.

Cepljenje napreduje pospešeno

Za omilitev ukrepov se je britanska vlada Borisa Johnsona odločila zaradi uspešnega cepljenja prebivalstva in posledičnega upada števila novih primerov okužb s koronavirusom. Prvi odmerek cepiva proti novemu koronavirusu je prejelo že več kot 60 odstotkov prebivalcev Velike Britanije. V zadnjem dnevu so potrdili 1.730 novih okužb, umrlo je še sedem ljudi, kar je najmanj od septembra lani.

Odprti telovadnice, bazeni, knjižnice ...

Restavracije in pubi lahko po novem strežejo goste na zunanjih površinah. Prav tako znova delujejo frizerski, brivski in kozmetični saloni. Veliko število strank si obetajo tudi v ponovno odprtih trgovinah z nenujnim blagom. Znova je mogoč še obisk telovadnic, bazenov, knjižnic in živalskih vrtov.

Turizem v vzponu

Člani istega gospodinjstva lahko po novem na območju Anglije tudi počitnikujejo, in sicer v nastanitvah, kjer sami poskrbijo za hrano. V zadnjih dneh naj bi število tovrstnih rezervacij močno naraslo.

Na poroke do 15 ljudi

Sprememb na področju javnega življenja v Angliji je še kar nekaj. Porok se lahko udeleži do 15, pogrebov pa do 30 ljudi. Otroci lahko sodelujejo na katerihkoli dejavnostih v notranjih prostorih, število obiskovalcev v domovih za starejše pa se je dvignilo na dva na oskrbovanca, našteva BBC.

Previdnost kljub pozitivnim smernicam

Predstavniki oblasti ob sproščanju ljudi opozarjajo, naj ne opustijo previdnosti. "Prepričan sem, da bo to veliko olajšanje za tiste lastnike podjetij, ki so bili tako dolgo zaprti, za vse preostale pa je to priložnost, da se znova lotijo stvari, ki jih imajo radi in so jih pogrešali," je v izjavi sporočil premier Boris Johnson, a vse pozval, naj ravnajo odgovorno.

Naslednji krog odpiranja maja

Johnson napoveduje, da se bodo oblasti pri nadaljnjem odpiranju opirale na podatke. Naslednji krog sproščanja je predviden 17. maja, 21. junija pa naj bi odpravili vse omejitve javnega življenja.

Škotska, Wales in Severna Irska, katerih regionalne oblasti izvajajo lastno zdravstveno politiko, za zdaj ukrepe sproščajo v manjši meri kot Anglija, piše francoska tiskovna agencija AFP.