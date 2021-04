Znana modna hiša sredi lockdowna v Berlinu priredila divjo zabavo #video

Zasebni klub Soho House v Berlinu, kjer so se pretekli konec tedna v nabito polni restavraciji v sedmem nadstropju zabavali modni in drugi zvezdniki.

Zasebni klub Soho House v Berlinu, kjer so se pretekli konec tedna v nabito polni restavraciji v sedmem nadstropju zabavali modni in drugi zvezdniki. Foto: Guliverimage/AP

Italijanska modna hiša Bottega Veneta je pretekli konec tedna v Berlinu priredila ekskluzivno predstavitev svoje nove kolekcije, na kateri pa se še zdaleč niso držali zaščitnih ukrepov. Posnetki, ki so jih na družbenih omrežjih objavili (in pozneje izbrisali) povabljenci, so namreč razkrili, da se je ekskluzivni modni dogodek, poln zvezdniških obrazov, razvil v divjo zabavo.

V čem je težava? V tem, da v Berlinu trenutno velja stroga omejitev zbiranja ljudi. Tako v zasebnih kot tudi v javnih prostorih se je dovoljeno družiti z največ eno osebo iz drugega gospodinjstva, po 21. uri pa se je dovoljeno družiti le z osebami iz lastnega gospodinjstva.

Bottega Veneta je predstavitev svoje nove kolekcije v petek priredila v kultnem berlinskem nočnem klubu Berghain, dogodek, na katerem se je trlo znanih imen, kot sta modna oblikovalca Virgil Abloh in Stefano Pilati, ter glasbenika Burna Boy in Skepta, pa se je nato preselil v zasebni klub Soho House.

Kaj se je tam dogajalo, pa javnost ne bi izvedela, če ne bi gostje storili klasične napake: s tem, kaj počnejo in kje so, so se pohvalili na Instagramu. Ko so se začeli vrstiti kritični komentarji, so jih vsi po vrsti izbrisali, toda internet ne pozablja, in na družbenih omrežjih je še vedno mogoče videti posnetke divje zabave v nabito polnem nočnem klubu, kjer se prav nihče ni držal zaščitnih ukrepov.

Poglejte:

"Mi smo zaprti doma, oni se zabavajo. Mala podjetja propadajo, velika podjetja prirejajo dogodke," je ob teh posnetkih zapisal eden od uporabnikov Instagrama, lastnica modne trgovine Disruptive Berlin Brenda Weischer pa se je ob tem spraševala, ali so povabljenci upoštevali obvezno petdnevno karanteno ob prihodu iz "rdečih držav" v Nemčijo.

Zadevo zdaj preiskuje policija, poroča Guardian, berlinski policisti naj bi prijavo o hrupu na lokaciji kluba Soho House prejeli že v soboto okoli 3. ure zjutraj.

Spontana ali načrtovana kršitev omejitev?

V modni hiši Bottega Veneta so se zavili v molk, iz kluba pa so medtem sporočili, da se je v petek pri njih zgodila "spontana zabava, ki jo je vodstvo kluba nato prekinilo".

Nekateri zaposleni v klubu Soho House pa so za Guardian izrazili dvome v spontanost te zabave, po njihovih besedah naj bi Bottega Veneta prostor rezervirala že dva tedna pred dogodkom, na njihovo zahtevo pa so postavili tudi ozvočenje, češ da bo eden od povabljencev raper Skepta, ki bo tam tudi nastopil.

Oglejte si še: