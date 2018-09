Tuji mediji: Postroj ekstremnih desničarjev izval paniko v Sloveniji

Novica o urjenju zamaskiranih in oboroženih moških, ki se imenujejo Štajerska varda in jih vodi Andrej Šiško, je zaokrožila tudi po svetovnih medijih.

Posnetke in fotografije Štajerske varde, ki se je pretekli teden zbrala na oboroženem urjenju v gozdovih v okolici Ljutomera, so povzeli tudi nekateri svetovni mediji.

V britanski različici BBC so zapisali, da je vodja skupine Andrej Šiško v pogovoru za agencijo Reuters dejal, da ne delajo nič nezakonitega in da je Štajerska varda prostovoljna obrambna formacijah z nekaj sto člani.

Dodal je, da imajo orožje, ki ni registrirano.

Po mnenju dopisnika BBC Guya Delauneyja Šiško sebe opisuje kot patriota in borca za slovenski narod, občasno pa njegovi ideološki boji postanejo tudi nasilni. Spomnil je, da je bil Šiško v preteklosti v zaporu. Po mnenju Delauneyja je slovenska javnost do Šiškovega aktivizma ravnodušna, kar so pokazale zadnje parlamentarne volitve, kjer je Šiškova stranka Zedinjena Slovenija dobila 0,6-odstotno podporo.

Hrvaški mediji: Preplah v Sloveniji

Na Hrvaškem so mediji večinoma objavili novico njihove tiskovne agencije Hina. V Jutarnjem listu je bil naslov novice o Štajerski vardi Preplah v Sloveniji zaradi formiranja paravojaške skupine. Oborožena štajerska straža marširala po Pohorju in šokirala javnost, na Indexu pa so zapisali Posnetek paravojaškega postroja ekstremnih desničarjev izzval paniko v Sloveniji.

Hina je zapisala, da sta se na posnetke odzvala premier v odhajanju Miro Cerar in predsednik države Borut Pahor, ob tem pa povzela še nekaj izjav Šiška.

Ameriška agencija AP: Dogodek povzročil zaskrbljenost v majhni članici EU

Podobno so zapisali tudi pri Euronews, kjer so dodali, da je Andrej Šiško neuspešno kandidiral tudi za predsednika države.

The New York Times je na spletni strani povzel novico ameriške tiskovne agencije AP. Zapisali so, da je na videoposnetku več moških v vojaških oblačili, ki držijo sekire in puške. AP dodaja, da je dogajanje povzročilo zaskrbljenost v majhni članici EU.