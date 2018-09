Odpravili smo se v gozdove, kjer naj bi Šiško uril svoje borce #video

Andrej Šiško, predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija, je lani ustanovil Štajersko deželo, v javnost pa so zdaj prišli fotografije in posnetki, ki kažejo urjenje skupine oboroženih zamaskirancev. Šiško je medijem zaupal, da so člani njegove varde prisegli v gozdovih v bližini Ljutomera. Niti domačini niti tamkajšnji lovci pa v minulih dneh v gozdovih niso opazili nič sumljivega. V Prlekijo se je po sledeh Šiškove Varde odpravil novinar Planet TV Marko Gregorc.

Kot je dejal Šiško, gre za "prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske" z imenom Štajerska varda, ki so jo oblikovali po ustanovitvi Dežele Štajerske junija lani.

Oboroženo enoto so ustanovili v gozdovih okoli Ljutomera

Šiško navdih za svoje aktivnosti pogosto jemlje iz zgodovine. Globoko spoštuje dosežke generala Rudolfa Maistra. Ustanovitev oborožene enote dežele Štajerske postavlja v bližino Ljutomera. Kraj, kjer se je pred natanko 150 leti začelo slovensko Taborsko gibanje. In kje je štajerska varda sploh zaprisegla in kje organizira svoja usposabljanja? Okolica Ljutomera ni posebej poraščena z gozdovi. Še največ jih je na območju med Ormožem in Ljutomerjem. Domačini domnevajo, da so se Šiškovi zbrali prav nekje tukaj v okolici Male Nedelje.

Domačini Šiškovih akcij ne podpirajo

Domačini prleške prestolnice danes po večini Šiškove akcije ne želijo komentirati. Redki, ki se pred kamero upajo izpostaviti Šiškovim akcijam niso naklonjeni. "Bolj nas je strah teh, kot pa migrantov," je dejal eden od sogovornikov.

Med našim raziskovanjem pa Facebook stran Slovenka TV objavila nove posnetke sobotnega dogajanja v Prlekiji.

Poleg zaprisege si danes lahko ogledamo tudi 7-minutni nagovor Šiška zamaskirani enoti. Pod objavama pa ponovno skrb vzbujajoči komentarji. Policija ob vsem tem s Šiškom sploh še ni navezala nobenega stika. "Kar se mene tiče se ni zgodilo čisto nič. V nobeni obliki, niti osebno, niti pisno niti telefonsko me ni kontaktiral nobeden še," je povedal Šiško.

Lovci niso opazili ničesar nenavadnega

V Ljutomeru smo govorili tudi z lovcem, ki pred kamero ni želel izpostavljati. Povedal je da niti sam, niti njegovi kolegi iz zelene druščine v zadnjih dneh v teh gozdovih niso pozaili nič nenavadnega. Iskanje paravojaških enot v gozdovih seveda ni delo lovcev, kako so lahko šiškove vardiste spregledali obveščevalci in policija ostaja zskbrljujoče vprašanje.

