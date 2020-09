Pahor noče več vard v svoji palači

A je prejšnja koalicija propadla na celi črti, že odbor za notranjo politiko ji je kot slabo premišljene črtal čisto vse člene in državni zbor se je lahko le še seznanil s tem, da glob od petsto pa do nekaj tisoč evrov za varde in vaške straže na meji s Hrvaško in po državi ne bo. A vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je podobne rešitve znova predlagal, zato o njih odbor za notranjo politiko ponovno razpravlja.

Je ogrožena nacionalna varnost?

Vlada Marjana Šarca je decembra lani od parlamenta zahtevala celo, naj zaradi ogrožene nacionalne varnosti globe uzakonijo po nujnem postopku. A ji je tudi z naglico, češ da je ogrožena nacionalna varnost, spodletelo. "'Šiškovi kljukci' nič ne ogrožajo nacionalne varnosti," se je na zahtevo, da morajo poslanci odločati na vrat na nos, da bi zaščitili varnost države, takrat odzval Zmago Jelinčič. Jože Tanko (SDS) pa je pripomnil, da bi morala vlada, če bi ji šlo res za nacionalno varnost, predlagati dodatno zaščito državne meje, ker čez njo mimo policistov prihajajo množice migrantov, in ne pregona vaških straž.

Projekt naglega odločanja in vse spremembe pa so na koncu propadli, ker je bila proti Levica Luke Meseca, kjer so imeli pomisleke, da bo policija s temi spremembami preganjala druge protestnike, na primer tudi del tistih, ki danes ob petkih paradirajo po državi, vardiste pa bi lahko po mnenju Levice preganjali tudi po že veljavni ureditvi.

Prejšnji šef vlade Šarec je o težavah varnosti države zaradi vardistov novembra lani sklical celo sveta za nacionalno varnost, a v nenavadno ozki sestavi. Povabili niso šefa takrat največje opozicijske stranke Janeza Janše (SDS) in ne takratnega predsednika DZ Dejana Židana (SD).

Iz vlade so pojasnili, da so srečanje v takšni ožji sestavi o vardah pripravili, ker "ni šlo za vprašanja nacionalne varnosti, ki bi zahtevala usklajeno delo več vej oblasti". Razplet pozneje je pokazal, da je bila ta ocena napačna, spremembe ureditve, ki so jih predlagali, so jim v drugi veji oblasti (DZ) propadle na celi črti.

Takrat je bilo mogoče slišati, da sta se Šarec in Damir Črnčec, ko nista povabila Janše, maščevala za odločitev komisije za nadzor obveščevalnih služb, ki jo je vodil Matej Tonin (NSi). Ta je, ko jim je šef obveščevalne službe Rajko Kozmelj onemogočil preverjanje kadrovske mape čez lansko poletje zaposlene premierjeve znanke Nataše Hribar, napovedala, da bodo zaposlitev preverili kar v državnem zboru, in to tako, da bodo ob Nataši zaslišali še zaposlene v kadrovski službi Sove, premierja Marjana Šarca, direktorja Sove Rajka Kozmelja, sekretarja za nacionalno varnost Damirja Črnčeca, glavno inšpektorico za javno upravo Lidijo Epohal Vučkovič, župana občine Škofljica Ivana Jordana ...

Prvič še z Janšo o POP TV-jevem odkritju Sove

Na prvo sejo sveta za nacionalno varnost pred tem je Šarec Janšo še vabil. Sklicana pa je bila zaradi na POP TV objavljenega posnetka prisluškovanja telefonskemu pogovoru hrvaškega duhovnika Ivana Tolja z direktorjem mednarodnega sklada Ludom Bammensom, v katerem je Tolj poskušal vplivati na to, da POP TV ne bi veliko poročala o tem, kako naj bi hrvaška obveščevalna služba prisluškovala Jerneju Sekolcu in Simoni Drenik, ki sta se prostodušno pogovarjala po nezavarovanih telefonskih linijah. Verjetno je bila vir posnetka Sova.

Kaj so takrat z vsem skupaj oblasti poskušale doseči, še danes ni povsem jasno.

Da so z vardami resne težave, pa je Pahor ugotovil 8. februarju, ko je imel dan odprtih vrat za državljane in je ugotovil, da vstopa v predsedniško palačo vardistom v uniformah ne more prepovedati. Že pred tem so bile težave januarja, ker se je Andrej Šiško z vardisti prišel poklonit spominu na padle partizane na Pohorju, kar je precej vznemirilo vrh SD, na slovesnosti tam pa je bil tudi predsednik Pahor. Na posnetku so vardisti februarja letos pred predsedniško palačo:

Šiška so policisti na Pohorju aretirali, da je do konca odslužil zaporno kazen, na katero je bil ta neuspešni predsedniški, poslanski in županski kandidat obsojen po tem, ko so se na internetu po volitvah leta 2018 pojavili posnetki zamaskiranih mož v na videz ne najboljši kondiciji, kar je sprožilo veliko ogorčenje v velikih medijih in politiki.

Pahorjevo pismo poslancem o težavah z vardami je takšno: