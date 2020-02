Pahor ni našel razloga, da ne bi sprejel Štajerske varde

Štajerska varda je izkoristila kulturni praznik in ob dnevu odprtih vrat obiskala urad predsednika države Boruta Pahorja. "Urad predsednika republike se je posvetoval in ocenil, da ni formalnopravnih zadržkov, da pripadniki civilne iniciative Slovenske varde ne bi smeli, kot vsi drugi, obiskati Predsedniške palače," odgovarjajo iz Pahorjevega kabineta.

Medtem ko je vodja Štajerske varde Andrej Šiško v zaporu, so njeni člani ob kulturnem prazniku prikorakali pred predsedniško palačo in želeli obiskati predsednika države Boruta Pahorja.

V uradu so jih, podobno kot nekaj več kot tisoč drugih obiskovalcev ob kulturnem prazniku, spustili v prostore. Pred prihodom so se v kabinetu predsednika posvetovali, vendar niso zaznali formalno-pravnih zadržkov, zato so okrog deset članov sprejeli.

"Ker so svoj prihod najavili prek družbenih omrežij, se je urad predsednika republike posvetoval in ocenil, da ni formalnopravnih zadržkov, da pripadniki civilne iniciative Slovenske varde ne bi smeli, kot vsi drugi, obiskati Predsedniške palače, vendar morajo, tako kot vsi drugi, upoštevati hišni red," odgovarjajo iz predsedniškega kabineta.

Pahorja niso dočakali

Foto: Ana Kovač Vardisti vseeno niso dočakali Pahorja, saj ob odprtih vratih, ki jih je uvedel leta 2013, ne sprejema osebno. Dočakali so le kratek obisk generalne sekretarke urada.

"Izjemoma obiskovalke ali obiskovalce posebej sprejme generalna sekretarka Urada predsednika republike na njihovo željo ali če tako sama presodi. Na prošnjo predstavnikov Civilne iniciative Slovenske varde jih je kratko sprejela generalna sekretarka urada," so še sporočili z urada.

Predsedniku države so vardisti izročili protestno pismo o omadeževanju njihovega delovanja, so zapisali na Facebooku.

Vardisti so se v svojih uniformah z znakom panterja in simboli Slovenije ter čepicami iz predsedniške palače odpravili še v Rožno dolino, v enega od tamkajšnjih lokalov. Po poročanju Mladine so bili v bližini tudi policisti, ki so 30-člansko skupino opazovali, vendar niso ukrepali.

Šiško je želel do Pahorja že pred božičnimi prazniki

Sicer se je samooklicani vodja Štajerske varde Šiško želel s Pahorjem srečati že na spominski slovesnosti ob obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona. Takrat so policisti Šiška aretirali, saj mora še do konca odslužiti kazen, obsojen je bil na osem mesecev zapora zaradi ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Ob tem se na sodišču nadaljuje še en primer proti Šišku, in sicer zaradi obtožbe o razžalitvi policista spomladi leta 2018.