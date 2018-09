Šiško o Štajerski vardi: Policija se še ni oglasila pri meni

V zvezi z oboroženo skupino Štajerska varda pod vodstvom Andreja Šiška teče intenziven predkazenski postopek, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Kot so navedli, kriminalisti Policijske uprave Maribor in GPU izvajajo vse aktivnosti za preiskavo sumov različnih kaznivih dejanj. Šiško je dejal, da policija še ni stopila v stik z njim.

Aktivnosti zbiranja obvestil in dokazov so usmerjene v preverjanje okoliščin glede izvora in vrste orožja, javnega spodbujanja sovraštva in nasilja ter morebitnih drugih protipravnih ravnanj. Operativne aktivnosti potekajo v skladu z usmeritvami Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, so danes zapisali na GPU.

Določene posameznike so preverjali že v preteklosti

Foto: Facebook Policija je v preteklosti razpolagala z določenimi informacijami v zvezi z določenimi posamezniki, a dozdajšnja preverjanja niso potrdila prepovedanih dejavnosti. Ko je policija zaznala objavo konkretnih posnetkov in prejela tudi več prijav, pa je takoj začela izvajanje ukrepov na podlagi zakona o kazenskem postopku.

Šiško: Policija še ni stopila v stik z mano

Vrste in dinamike operativnih ukrepov na GPU ne morejo podrobno pojasnjevati zaradi nadaljevanja preiskave, prav tako zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, pa so odgovorili na vprašanje, ali so se že pogovorili s Šiškom.

Štajerska varda pravi, da ima svoje vire v policiji

Šiško je za STA sicer potrdil, da še pričakuje, da bo policija stopila v stik z njim. Kot je dodal, je tudi sam obveščen o policijskih aktivnostih in o tem, da skušajo policisti stopiti v stik s člani skupine. Po njegovih besedah imajo namreč tudi sami svoje vire iz policije. Kot trdi Šiško, je velik del policije tako ali tako na njihovi strani, enako naj bi veljalo tudi za obveščevalne službe. "Tako da smo tudi mi na tekočem," je dodal. O konkretnih imenih ni hotel govoriti, češ da bi jih s tem lahko spravil v težave.

Enoto urijo tudi (nekdanji) pripadniki Slovenske vojske, pravi Šiško

Šiško je potrdil, da se Štajerska varda usposablja že več kot leti dni in da člane urijo ljudje z vojaškimi izkušnjami. Na vprašanje, ali gre torej za nekdanje pripadnike Slovenske vojske, je odvrnil, da mora to delati "nekdo, ki ve, kaj dela, to morajo biti podčastniki ali pa častniki". Niso pa to po njegovih besedah nujno samo častniki in podčastniki Slovenske vojske. "Nekateri so bili to, zdaj niso več," je dodal. So pa v enoti tudi ljudje, ki so bili v drugih vojskah in na bojiščih drugod po svetu. Na vprašanje, za katera bojišča gre, je odgovoril: "Od Afganistana do Ukrajine in še kje drugje."

Na družbenih omrežjih so konec preteklega tedna zakrožili fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih zamaskirancev, katerih vodja je predsednik zunajparlamentarne stranke Zedinjena Slovenija Šiško. Po njegovih besedah gre za "prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske" z imenom Štajerska varda, ki so jo oblikovali po ustanovitvi Dežele Štajerske junija lani.